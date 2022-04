Porto Alegre Paixão de Cristo retorna ao Morro da Cruz nesta sexta-feira, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Neste ano, ao contrário da tradicional Via Sacra, será realizado um rito cênico. Os interessados em participar do revezamento na cruz devem fazer sua inscrição Foto: Divulgação Neste ano, ao contrário da tradicional Via Sacra, será realizado um rito cênico. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após dois anos de ausência – 2020/2021 – em razão da pandemia, retorna nesta sexta-feira (15), a partir das 15h, a cerimônia da Paixão de Cristo, no Morro da Cruz, em Porto Alegre.

Neste ano, ao contrário da tradicional Via Sacra, será realizado um rito cênico. Os interessados em participar do revezamento na cruz devem fazer sua inscrição.

A direção do espetáculo é do coordenador de Descentralização da Cultura, Camilo de Lélis, responsável pela reformulação do evento. Além do rito cênico, a Orquestra Camerata L’Estro Armonico recepcionará os participantes ao final da caminhada, dará o aleluia para Jesus ressuscitar em um elevador de sete metros. Também estarão no roteiro, algumas surpresas cênicas com duas temáticas: a Covid-19 e guerra da Ucrânia.

Para reforçar a segurança dos fiéis, a Guarda Municipal irá destacar um efetivo específico para o evento. Durante o trajeto, agentes irão monitorar os pontos estratégicos.

Programação

15h – Cerimônia da Paixão do Senhor no interior da Paróquia São José do Murialdo.

16h – Padre apresenta os penitentes que irão carregar a cruz e explica como será o ritual. Os penitentes carregarão a cruz até o alto do morro, revezando-se a cada 33 metros de caminhada.

1ª estação: Maria acolhe um penitente, representando a acolhida de Maria a todos os que sofrem.

2ª estação: Verônica limpa o suor do rosto de um penitente com um lenço branco e, ao abrir o lenço e mostrá-lo ao povo, vê-se o rosto de Jesus.

3ª estação: Mulheres da comunidade lamentam a perda de familiares por Covid-19.

17h40 – A procissão se aproxima do alto do morro, onde a orquestra está tocando. A cruz levada pelos penitentes é colocada junto ao palco montado no morro.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanhará a procissão e realizará bloqueios e desvios, para a segurança dos fiéis.

Durante o deslocamento, serão realizados bloqueios momentâneos. Itinerário: rua 1º de Março x Vidal de Negreiros, segue pela 1º de Março, sobe a Santo Alfredo até o final chegando na cruz, que fica no fim da rua Santo Alfredo.

Bloqueios de trânsito a partir das 8h:

Será bloqueada a circulação, que torna permitido apenas acesso local, na região do cruzamento da rua Primeiro de Março com Vidal de Negreiros.

— Primeiro de Março x Martins de Lima;

— Vidal de Negreiros x Saldanha da Gama;

— Vidal de Negreiros x 26 de dezembro;

— Primeiro de Março x Santa Maria.

Bloqueios de trânsito a partir das 14h:

— Santa Maria x 26 de dezembro.

