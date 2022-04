Rio Grande do Sul Tribunal do Júri condena criminosos que mataram criança por engano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo dos réus era matar um homem pertencente a uma facção criminosa rival Foto: Agência Brasil O objetivo dos réus era matar um homem pertencente a uma facção criminosa rival. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal do Júri condenou, na quinta-feira (14), dois homens pela morte do menino Adryan Joaquim Rolim da Rosa, de 9 anos, atingido na cabeça por uma bala perdida no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre, em 2017.

O júri foi presidido pelo juiz Orlando Faccini Neto. Pelo homicídio qualificado (motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido), a pena de Douglas Rogério de Souza foi fixada em 12 anos e seis meses de reclusão, e a de Pablo Chibiaque Padilha, em 13 anos de reclusão. Pela posse de arma de fogo de uso restrito (pistola 9 mm), Douglas também foi condenado a três anos de reclusão, ficando a pena definitiva total em 15 anos e seis meses.

O crime aconteceu na noite de 15 de abril de 2017, na rua Guaíba, em frente a um bar. O objetivo dos réus era matar um homem pertencente a uma facção criminosa rival, mas eles acabaram acertando a criança. O menino estava indo com a avó e a irmã para a igreja.

Os acusados chegaram em motocicletas, pararam em frente ao estabelecimento e abriram fogo na direção do menino. Atingido na cabeça, Adryan chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Durante o julgamento, a dupla confessou a autoria do crime e manifestou arrependimento. Cabe recurso da decisão judicial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul