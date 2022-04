Rio Grande do Sul Dinamarca estuda investimento em energia eólica no Rio Grande do Sul

15 de abril de 2022

Investidores dinamarqueses avaliam instalar usinas eólicas na Lagoa dos Patos Foto: Divulgação/ABEEólica Investidores dinamarqueses avaliam instalar usinas eólicas na Lagoa dos Patos. (Foto: Divulgação/ABEEólica) Foto: Divulgação/ABEEólica

Investidores dinamarqueses avaliam instalar usinas eólicas nas águas da Lagoa dos Patos para a geração de energia. A proposta foi tratada em uma reunião virtual promovida nesta semana pela secretária de Relações Federativas e Internacionais do RS, Patrícia Kotlinski, com o embaixador da Dinamarca no Brasil, Nicolai Prytz, e executivos.

O presidente da Copenhagen Infrastructure Partners e da Copenhagen Offshore Partners no Brasil, Diogo da Nóbrega, e o diretor de Desenvolvimento Técnico Gabriel Zeitouni apresentaram o projeto, destacando a proximidade da lagoa com linhas de transmissão de energia elétrica e o acesso estratégico ao porto do Rio Grande.

A proposta, que ainda depende de estudos técnicos de zoneamento e de impacto ambiental, já havia sido tratada, em fevereiro, pelo então governador Eduardo Leite com o embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Rudd.

