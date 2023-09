Colunistas Palácio do Planalto acumula derrotas no Senado

Por Leandro Mazzini | 27 de setembro de 2023

Ao passo que tenta azeitar a relação com deputados e ampliar a base aliada na Câmara cedendo cargos e espaços na Esplanada, o Palácio do Planalto acumula derrotas, atrasos e tropeços no Senado Federal, onde conta com caciques e líderes experientes. A oposição sobrepõe-se nas comissões, como na aprovação – com folga de votos – do marco temporal na CRA (Comissão de Agricultura e Reforma Agrária). Persiste ainda a dificuldade do Governo em agilizar a tramitação de Medidas Provisórias. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá que assumir a articulação e alinhar com o relator, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), a votação da MP que instituiu o Programa Nacional de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes (Desenrola Brasil). A medida vence no início da próxima semana.

Intolerância

A empresa Google está na mira da Procuradoria dos Direitos do Cidadão e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região por manter, segundo ação, canais contendo pregações do pastor Tupirani da Hora Lores com conteúdos de explícita incitação à intolerância e discriminação. Os tais canais são Geração Jesus Cristo, Geração ao Vivo, Geração de Mártires e Geração de Mártires ao Vivo. O pastor também responde ação penal.

Casamento

Se aprovado hoje na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF) da Câmara, o projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo no Brasil tende a ser barrado por inconstitucionalidade na próxima etapa de tramitação (Comissão de Constituição e Justiça). Isso porque, desde 2011, já há decisão do STF determinando o reconhecimento do casamento homoafetivo.

Verborragia

O esporte preferido do senador Renan Calheiros (MDB-AL) tem sido criticar a Braskem. Até propôs uma CPI da Braskem, que enfrenta dificuldades para ser instalada por causa da resistência do Planalto à ideia. Apesar de toda a verborragia, Renan tem buscado aproximação com a empresa. Na segunda, 25, teve encontro com o presidente da companhia, Roberto Bischoff, no escritório do governo alagoano em Brasília.

Sumiu

Estava previsto para a manhã de terça, 26, o depoimento à CPI das ONGs do reputado antropólogo francês Bruce Albert. Ele notabilizou-se por denunciar, no exterior, o que chamou de primeiro massacre de índios no Brasil, que teria como vítimas Yanomamis. O convite para ouvi-lo foi transformado em convocação, o que significa comparecimento obrigatório. O resultado, previsível: Bruce Albert sumiu de repente.

Preconceito

O Sindag (Sindicato Nacional da Empresas de Aviação Agrícola) e Ibravag (Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola) estão em plena campanha para diminuir o preconceito contra o uso da aviação na agricultura. As campanhas estão nos sites das entidades e das empresas associadas. Foram criados dois apresentadores virtuais – Cris e Ada – que abordam temas como segurança e sustentabilidade ambiental do trabalho no campo.

ESPLANADEIRA

# Sefaz-SP transfere R$ 1,74 bilhão em terceiro repasse de ICMS de setembro.

# Pesquisa do Serasa indica que sete em cada dez brasileiros afirmam que já se organizaram para investir dinheiro.

# ABCDT e Fisul abrem inscrições para o MBA online em Gestão da Saúde até o dia 18 de outubro.

# Patricia Secco apresenta a exposição In Pulso, na gozto Galeria.

# Décio Lima afirma apoio à Reforma Tributária em reunião com Bernardo Appy.

# Caixa registra R$ 3 bilhões em negociações realizadas pelo Desenrola Brasil.

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

