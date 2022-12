Rio Grande do Sul Palácio Piratini passa a constar em catálogo do Google sobre instituições de arte e cultura

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Além da arquitetura em si, edifício centenário abriga peças e acervos merecedores de visitação. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Sede do governo do Rio Grande do Sul, o Palácio Piratini passou a fazer parte da plataforma “Google Arts & Culture”, espécie de catálogo on-line da gigante da informática sobre endereços do segmento que merecem ser conhecidos. O site proporciona visitas virtuais gratuitas por acervos, documentos históricos e obras de arte de instituições de várias países.

O diretor de Conservação e Memória do Palácio Piratini, Mateus Gomes, ressalta o alcance da iniciativa de incluir na plataforma o prédio localizado no Centro Histórico de Porto Alegre:

“Não é museu e nem centro cultural, mas tem em sua gênese uma demanda que exige cuidado e incentivo à produção cultural de salvaguarda de um patrimônio que é de todos os gaúchos. Estar no Google Arts & Culture é importante para esta casa, que agora se avizinha a acervos relevantes do mundo inteiro e, com seu repertório, contribui na criação de conhecimento e cultura do Estado e do País”.

Devido à comemoração dos 100 anos da sede do Poder Executivo gaúcho, novas formas de preservação da memória e da história do Rio Grande foram pensadas. Vários projetos, como peças em texto, áudio e vídeo, além de exposições e eventos que envolveram a parceria com outras instituições, foram desenvolvidos no período.

Celebrado em 17 de maio de 2021, o Centenário do Piratini motivou o planejamento e ações de preservação e restauração da edificação e seu acervo. Também foi criado o Núcleo de Conservação e Memória, composto por profissionais da comunicação, da engenharia, da arquitetura, da conservação e restauro, da história, entre outros.

Para além de uma estrutura física e de um acervo tombados como patrimônios históricos, o Piratini possui um patrimônio cultural imenso e resguarda a memória política do Estado. Com foco na preservação do legado histórico gaúcho, o Núcleo lançou um site para armazenar suas produções e projetou a presença do Piratini nas redes sociais.

Mais de um ano após a efeméride, o Palácio Piratini entra para o catálogo do Google Arts & Culture, com a intenção de ampliar a visibilidade da instituição e expandir o projeto de preservação inaugurado no seu aniversário de 100 anos. O endereço virtual é palaciopiratini.rs.gov.br.

Saiba mais

A plataforma Google Arts & Culture dá acesso a exposições de mais de 2 mil museus, de forma gratuita e disponível on-line para computadores e celulares com sistema iOS ou Android. O endereço é artsandculture.google.com.

O objetivo é oferecer uma forma imersiva de explorar a arte, a história e outras esferas da criação, como as pinturas da casa de Vincent Van Gogh na França e o castelo-monumento Taj Mahal na Índia, dentre outros temas. A plataforma tem sido parceira de inovação para instituições culturais desde 2011.

(Marcello Campos)

