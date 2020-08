Palestra gratuita do Hospital Moinhos de Vento aborda os cuidados com a nutrição na pandemia de coronavírus

Manter a alimentação saudável garante uma boa nutrição e o funcionamento adequado do corpo. Neste período de pandemia de coronavírus, além dos cuidados com a higiene, consumir alimentos apropriados e água potável contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e para a manutenção e recuperação da saúde.

Para detalhar esse assunto, o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, promoverá, na quarta-feira (26), às 14h, mais uma edição do Encontro Juntos, com a palestra “Cuidados Nutricionais na Pandemia”.

O objetivo é promover a troca de experiências, informações e apoio a quem está em tratamento oncológico, a seus familiares ou interessados no tema. O evento – on-line e gratuito – contará com a interação do público pelo chat.

Participarão do bate-papo a coordenadora assistencial do Serviço de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, a enfermeira Taiana Saraiva; a líder do Serviço de Nutrição Clínica do Hospital, Camila Becker Veronese; e o coordenador de Gastronomia e chef do Bistrô do Hospital Moinhos, Samir Quaresma.

As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição, e a atividade será transmitida pelo canal no Youtube.