Em meio à pandemia de coronavírus, moradores de um condomínio em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, puderam abraçar, com segurança, familiares, vizinhos e amigos na tarde de sábado (22).

A troca de afetos foi possível durante a ação Abraços #prolardagente, no condomínio Villa Delle Fontane, no bairro Madureira. A atividade faz parte das ações comemorativas dos 50 anos da Prolar Imobiliária Inteligente.

Foi montada no local uma estrutura com cortinas de plástico, a exemplo da solução utilizada em um vídeo canadense que viralizou na internet no início da pandemia. Participantes usaram luvas descartáveis, e as duas cortinas utilizadas na ação eram limpas com álcool após cada uso.

Um vídeo com a temática da importância de um abraço também foi projetado nas torres do condomínio, que serviram como um grande telão para os moradores do empreendimento e de áreas próximas.