Brasileirão: Grêmio enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro; acompanhe

O Grêmio enfrenta o Vasco, na tarde deste domingo (23), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que começou às 16h, ocorre no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

O técnico Renato Portalupppi escalou praticamente todos os titulares para o duelo. Os reforços Robinho e Everton também estão à disposição do treinador.

O Tricolor gaúcho tem sete pontos na tabela. O Vasco soma dez pontos e briga pela liderança da competição.

Acompanhe abaixo os melhores lances e escute a partida ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

