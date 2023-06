Acontece Palestra na TranspoSul mostra tendências, perspectivas e oportunidades no cenário econômico atual

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Segmento de transporte e logística tem enorme potencial econômico para o país, afirma especialista. Foto: Marlon Erthal Foto: Marlon Erthal

O chamado Custo-Brasil é apontado como o maior entrave ao crescimento econômico do setor de transporte e logística. O tema esteve presente em palestra realizada na TranspoSul. O professor Adriano Paranaiba, do Instituto Federal de Goiás, fez uma análise profunda sobre o atual cenário econômico no mercado de transportes.

“Não é que as empresas não estejam fazendo bem o seu papel. Pelo contrário. Mesmo com custos altíssimos no Brasil, estão sendo gerados empregos. Então o problema está no Custo-Brasil. Carga tributária elevada, burocracia e muitas outras pautas que precisam ser regulamentadas”, afirmou.

Na avaliação do palestrante, uma das medidas mais positivas dos últimos tempos foi a aprovação da Lei da Liberdade Econômica. “O que o governo precisa fazer? Parar de atrapalhar. O empreendedor brasileiro dá conta do recado. Se eu puder citar um marco histórico, colocaria a Lei da Liberdade Econômica como o principal, porque ela está fazendo exatamente isso: proporcionar que o governo não interfira no potencial empresarial que temos”acrescentou o palestrante.

Adriano Paranaíba é reconhecido nacionalmente como uma autoridade no assunto, com ampla experiência acadêmica e profissional. Na sua abordagem também falou sobre o cenário atual, política econômica de juros, inflação e medidas que estão em debate e que impactarão o setor como a Reforma Tributária, entre outros.

2023-06-23