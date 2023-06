Acontece Inaugurada nova concessionária Top Car Jaguar Land Rover em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

A nova unidade tem projeto arquitetônico totalmente desenvolvido pela matriz Britânica. Foto: Roberto Furtado/Divulgação A nova unidade tem projeto arquitetônico totalmente desenvolvido pela matriz Britânica. (Foto: Roberto Furtado/Divulgação) Foto: Roberto Furtado/Divulgação

A Top Car Jaguar Land Rover aprimora o atendimento no Rio Grande do Sul com a inauguração de uma nova concessionária nos padrões internacionais da marca. O Grupo Top Car é o maior Grupo do Brasil para a marca, com 13% de todas as vendas Jaguar Land Rover no Brasil.

No mercado automotivo desde 1990, o Grupo realizou significativo investimento nas novas instalações seguindo as estruturas de design, arquitetura e serviços oferecidos, como o Centro SVO, que qualifica e garante à concessionária a opção de configuração e a venda de unidades da divisão de veículos especiais da Jaguar Land Rover (Special Vehicle Operations), a linha Approved, unidades seminovas com revisão realizadas pela marca e garantia estendida, além da oficina completa para serviços de manutenção e reparo.

A nova unidade tem projeto arquitetônico totalmente desenvolvido pela matriz Britânica e conta com uma área total de 6.000,00m2, sendo no piso térreo, o showroom com 3.544,63 m2, o piso intermediário onde está a oficia com 2.227,68 m2 e o piso superior estacionamento com 2.227,68 m2.

Seguindo a estratégia global da montadora: Destination Zero, zero emissão, zero acidente e zero congestionamento, todas as concessionárias instaladas no Brasil possuem pontos de recarga para carros elétricos e híbridos, além da instalação de carregadores em pontos estratégicos de cada praça, agregando ao Programa de Wallboxes da Jaguar Land Rover.

“A marca , assim como a Top Car, caminham para movimentos de eletrificação com foco no que chamamos de Luxo Moderno. Neste sentido, nos qualificamos como alto luxo e exclusividade para os clientes, com destaque para acabamento, conforto, facilidade e tecnologia. Este mercado tem crescido no RS e estamos cativando, cada vez mais, um público carente deste produto no mercado automotivo”, comenta Vitor Radé, diretor de operações sul.

Com a nova concessionária gaúcha e futuros investimentos, o Grupo espera chegar a 14% de mercado premium no RS. A estimativa é somar mais 121 milhões em faturamento anual com a nova unidade, ou seja, 63% de crescimento se comparado ao ano anterior. A Top Car Jaguar Land Rover aposta em um atendimento personalizado não só no setor de vendas, como principalmente, no setor de pós-venda, garantindo aos clientes da marca, um profissional exclusivo para cada carro na oficina. Na nova loja a equipe soma 41 colaboradores diretos e uma dezena de indiretos no setor de limpeza e vigilância, por exemplo.

Sobre a Top Car

Mais de trinta anos de experiência no mercado premium de veículos, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Grupo possui mais de vinte concessionárias que inclui, entre outras marcas: Jaguar Land Rover, BMW, MINI, BMW Motorrad e Ducati. A Top Car é recorrentemente reconhecida como líder em vendas deste segmento e por oferecer aos seus fãs e clientes o topo em matéria de experiência de consumo no Estado, com ambiciosas perspectivas de crescimento.

