Acontece Faça a conversão de pdf a word de forma simples e rápida através de ferramentas confiáveis

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O PDF (Portable Document Format, no inglês) é um arquivo não editável por natureza. Foto: Unplash O PDF (Portable Document Format, no inglês) é um arquivo não editável por natureza. (Foto: Unplash) Foto: Unplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A conversão de um arquivo PDF para Word é uma prática cotidiana em diversas áreas profissionais, já que proporciona maior flexibilidade e eficiência na hora de editar ou manipular informações.

O PDF (Portable Document Format, no inglês) é um arquivo não editável por natureza. Aliás, foi projetado para preservar a formatação, as fontes e as imagens de um documento, independentemente do programa utilizado para visualizá-lo.

Assim, o objetivo principal do arquivo PDF é garantir uma representação fiel de um documento, para que o conteúdo possa ser exibido exatamente da forma que foi criado, sem alterações indesejadas, em diferentes dispositivos e plataformas. No arquivo PDF, o conteúdo fica “fixo” e definido em um layout estático.

Já quando é preciso fazer modificações significativas no conteúdo, adicionando, excluindo ou alterando texto, imagens e outros elementos existem formatos específicos de arquivo, como o Word. Portanto, embora o PDF seja amplamente utilizado para distribuição e preservação de documentos, sua natureza não editável requer a conversão para outros formatos, como o Word, quando se deseja fazer alterações significativas no conteúdo.

A boa notícia é que existem várias ferramentas online disponíveis para facilitar o processo de passar pdf para word. Uma dessas ferramentas é o Smallpdf.com, uma plataforma popular, confiável e extremadamente fácil de usar, que com 8 anos no mercado já atingiu a meta de 1 bilhão de usuários (cerca de um oitavo da população mundial!)

Nesse contexto, vamos apresentar abaixo um guia passo a passo sobre como converter um PDF para Word usando o Smallpdf.com, além de destacar seus recursos e inúmeras vantagens. Confira!

Passos para converter arquivos PDF a Word

Acesse o Smallpdf.com

Abra o navegador da web e acesse o site do Smallpdf.com. Na página principal, ou home page, encontrará várias opções de conversão. Localize a opção “PDF para Word” e clique nela.

Carregue o arquivo PDF

Após selecionar a opção “PDF para Word”, será direcionado para a página de conversão. Logo ali, clique no botão “Escolher arquivo” para fazer upload do seu arquivo PDF a partir do seu dispositivo. O site também permite arrastar e soltar o arquivo na área indicada.

Conversão do PDF para Word

Após o carregamento do arquivo, o Smallpdf.com começará automaticamente a converter o PDF para o formato Word. Aguarde alguns instantes enquanto o processo de conversão é concluído. Se bem na maioria dos casos demora apenas alguns segundos, o tempo necessário dependerá do tamanho do arquivo.

Download do arquivo convertido

Assim que a conversão for concluída, uma nova página será exibida, onde terá acesso a uma visualização do arquivo convertido. Clique no botão “Download” ou “Baixar” para que o arquivo Word convertido fique disponível no se dispositivo.

Além da função de baixar o arquivo, também é possível escolher guardá-lo em aplicativos de armazenamento de nuvem, como o Google Drive ou o Dropbox (clicando na seta ao lado do botão “baixar”.

Recursos adicionais do Smallpdf.com

O Smallpdf.com oferece recursos adicionais para melhorar a experiência do usuário na conversão de seus arquivos. Por exemplo, é possível optar por colocar uma senha ao arquivo PDF antes de que seja convertido para o formato Word.

Por outro lado, o Smallpdf.com oferece a opção de se inscrever em contas premium para acessar recursos adicionais, como a capacidade de converter vários arquivos ao mesmo tempo ou converter arquivos PDF protegidos por senha.

Nesse sentido, existe a versão Profissional (que pode ser assinada por 9 dólares ao mês ou um pagamento anual único de 108 dólares), destinada principalmente para os profissionais autônomos, a Equipe (7 dólares ao mês ou anual de 84 dólares) e a Empresarial, que já possui precificação customizada segundo as exigências da empresa. É possível experimentar os planos de assinatura com um teste gratuito de 7 dias.

Considerações finais

Converter um PDF para Word para editar e modificar o conteúdo de documentos é uma tarefa fácil e conveniente a partir da utilização de ferramentas online com tecnologia OCR (reconhecimento óptico de caracteres) como o Smallpdf.com.

A plataforma é uma das melhores na área, com tutoriais para utilização de seus serviços e suporte técnico às 24 horas do dia. Além disso, é utilizada criptografia TLS para maior segurança e os arquivos dos usuários são excluídos após uma hora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/faca-a-conversao-de-pdf-a-word-de-forma-simples-e-rapida-atraves-de-ferramentas-confiaveis/

Faça a conversão de pdf a word de forma simples e rápida através de ferramentas confiáveis

2023-06-23