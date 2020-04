Acontece Palestra online abordará modelos de negócios em geração de energia renovável, nesta quinta-feira (30)

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Apresentar novos modelos de negócios para o segmento de energias renováveis é o objetivo da palestra online promovida pelo Sebrae RS nesta quinta-feira (30), às 14h. Trata-se de uma iniciativa do projeto Conexão Energia Mais, desenvolvido pela organização. O convidado será o advogado Frederico Boschin. Os interessados podem realizar a inscrição no site, no qual é gratuita.

“O segmento passa por um momento bastante delicado, tendo em vista as mudanças de regras sobre geração distribuída. Por isso, nesta palestra, Boschin irá trazer informações importantes sobre modelos de negócios e possibilidades de atuação para as pequenas empresas”, afirma o gestor de projetos do Sebrae RS Cleverton Luis Paranhos da Rocha.

