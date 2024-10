Brasil Palestrante mostra nádegas durante evento; universidade apura conduta

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A artista que aparece nas imagens é historiadora formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução A artista que aparece nas imagens é historiadora formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A artista e historiadora Tertuliana Lustosa protagonizou uma cena que tem viralizado na internet, durante uma palestra, nesta quinta-feira (17), na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista aparece mostrando as nádegas durante um evento acadêmico. A universidade definiu a conduta como “inapropriada para o momento”.

Em conteúdo divulgado no Instagram da artista, ela agradece o convite do Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política – GAEP, e diz: “convido vocês a conhecer a minha pesquisa: educando com o c*… e entender que a universidade é sim lugar de múltiplas formas de conhecimento, inclusive do proibidão”.

A artista que aparece nas imagens é historiadora formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

As imagens mostram Tertuliana puxando a canção que diz: “No mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pic*. Aqui não tem nota, nem recuperação, não tem sofrimento e se aprende com tesão. De quatro, empino o c*”, diz a canção.

De acordo com a UFMA, a artista e historiadora foi convidada para participar de uma mesa-redonda sobre dissidências de gênero e sexualidades. Durante sua fala, decidiu performar, apresentando uma de suas canções.

A Universidade informou que “está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/palestrante-mostra-nadegas-durante-evento-universidade-apura-conduta/

Palestrante mostra nádegas durante evento; universidade apura conduta

2024-10-18