Caso vença Gre-Nal, Inter repetirá o feito de 2009

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Inter venceu as últimas três partidas contra o rival. Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter venceu as últimas três partidas contra o rival. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Gre-Nal 443, que será disputado neste sábado, às 16h, no Beira-Rio, pode ser um marco para o Inter. Desde 2009, sob o comando de Tite, o Colorado não conquista quatro vitórias seguidas sobre o rival.

Entre 28 de setembro de 2008 e 5 de abril de 2009, o Inter ganhou quatro clássicos seguidos, sendo o primeiro deles por 4 a 1 e os demais todos por 2 a 1.

O último Gre-Nal vencido pelo Grêmio foi no dia 21 de maio de 2023. Desde lá, o alvirrubro venceu duas partidas por 3 a 2 e a mais recente delas por 1 a 0. O último confronto entre as equipes foi disputado no Couto Pereira, devido as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul na época.

Momentos diferentes

Os clubes se enfrentam com objetivos distintos no Campeonato Brasileiro. O Inter, que está na sexta colocação na tabela, tenta ficar mais próximo de garantir uma vaga direta na Copa Libertadores de 2025. O Grêmio, que atualmente está na 11° posição, busca se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e uma classificação para uma competição internacional no próximo ano. O Tricolor está a apenas quatro pontos do Athletico-PR, o primeiro na lista do rebaixamento.

2024-10-18