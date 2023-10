Esporte Pan 2023: Duda e Ana Patrícia vencem norte-americanas e estão na final do vôlei de praia

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

A partida começou equilibrada, com as equipes alternando na pontuação, mas o Brasil marcou quatro pontos seguidos. Foto: COB

O Brasil conquistou uma vaga na final do Pan 2023 do vôlei de praia feminino. No início da noite desta quinta-feira (26), Duda e Ana Patrícia venceram as norte-americanas Corinne Quiggle e Sarah Murphy por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 11 e 21 a 18 e garantiram vaga na final do Pan de Santiago.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as equipes alternando na pontuação, mas o Brasil marcou quatro pontos seguidos, deixando o placar em 6 a 3, após o 3 a 2 das norte-americanas. Praticamente sem erros na recepção e no ataque, a distância foi aumentando e a dupla brasileira fechou o primeiro set em 21 a 11, com 12 pontos de ataques e seis erros das adversárias.

O segundo set voltou mais parelho do que o fim do primeiro. Nenhuma equipe abriu mais de 2 pontos, levando a partida até o 5 a 5. Porém, novamente as brasileiras conseguiram três pontos de vantagem no placar, fazendo 8 a 5. No entanto, as americanas voltaram no jogo e assumiram a liderança do placar: 13 a 12. Após o ponto de ace de Ana Patrícia, o Brasil abriu dois pontos na frente, com 16 a 14, mas as americanas empataram o placar em 18 a 18. Mas, o Brasil parou a reação dos Estados Unidos, vencendo por 21 a 18.

Duda e Ana Patrícia jogarão a final do Pan 2023 contra a dupla canadense Humana Paredes e Wilkerson, nesta sexta-feira (27). Na semifinal, a dupla do Canadá venceu as argentinas Gallay e Pereira por 2 sets a 0, com duplo 21 a 15.

