Inter Fora de casa, Inter vence o Vasco por 2 a 1 e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 38 pontos e subiu para a 11ª posição da tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fora de casa, o Inter venceu o Vasco por 2 a 1 na noite dessa quinta-feira (26), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício e Enner Valencia fizeram os gols para o Colorado. Alex Teixeira descontou para os cariocas. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 38 pontos e se afastou da zona de rebaixamento, subindo para a 11ª posição da tabela.

O Inter voltará a campo neste domingo (29), às 18h30min, no Beira-Rio. O adversário na partida, válida pela 30ª rodada do Brasileirão, será o Coritiba.

O jogo

Embalado após aplicar 7 a 1 no Santos, o Inter chegou em São Januário como favorito contra um Vasco que vinha de derrota contra o Flamengo. O Cruzmaltino teve o controle das ações nos primeiros minutos da partida, embalado pela torcida que lotou o estádio nesta quinta-feira (26). Vegetti e Payet chegavam com perigo ao gol defendido pelo uruguaio Rochet. Gabriel Pec foi lançado pela direita e encontrou Vegetti que girou e bateu para Rochet espalmar. Na sobra, o argentino Gabriel Mercado impediu Payet de marcar. Aos poucos o Colorado foi equilibrando a partida e chegou ao primeiro gol.

O capitão Alan Patrick dominou na entrada da área e deu um passe de cavadinha para Mauricio. O camisa 27 saiu na cara do gol e apenas tirou de Léo Jardim para tirar o zero do placar. Quatro minutos mais tarde, aos 24, novamente a dupla Maurício e Alan Patrick entrou em ação. Mauricio recebeu do camisa 10 na grande área e bateu de esquerda. Léo Jardim defendeu parcialmente e a bola rebateu nos pés de Valencia, que apenas escorou para o gol. O equatoriano, porém, estava em posição irregular e o VAR anulou o segundo tento Colorado.

No apagar das luzes da etapa inicial, Valencia saiu em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e parou em grande defesa de Léo Jardim. Na sequência, Gabriel Pec chutou cruzado e Rochet espalmou para fora da área. O lateral-esquerdo Piton chegou finalizando e a bola passou à esquerda do goleiro uruguaio.

O segundo tempo iniciou da mesma maneira que a partida. O Vasco dava as cartas e o Inter se defendia. No primeiro lance de perigo, Vegetti cabeceou à queima-roupa e Rochet fez mais uma grande defesa. Na sequência, o próprio centroavante vascaíno pegou o rebote e parou em Vitão, que salvou também de cabeça em cima da linha o que seria o gol de empate cruzmaltino.

Assim como no primeiro tempo, aos poucos, o Inter foi neutralizando as ações da equipe carioca. E logo ampliou o marcador. Aos 15, Rochet cobrou tiro de meta e Valencia venceu a disputa pelo alto. O lateral Bustos aproveitou sobra e tocou para Valencia na direita. O camisa 13 invadiu a área e finalizou para o fundo das redes.

O equatoriano perdeu uma chance incrível de ampliar o marcador. Aos 24, ele recebeu passe dentro da área de Igor Gomes e a bola acabou passando entre suas pernas. Aos 38, a resposta vascaína. Erick Marcus cruzou para a área, Alex Teixeira subiu mais do que a defesa e, de cabeça, superou Rochet.

O Vasco quase empatou na reta final da partida. Aos 44, após chutão para a área, a bola sobrou para Vegetti. Rochet abafou e salvou. Na sequência, Paulinho foi expulso após entrada forte no atacante Pedro Henrique. Nos acréscimos, o Vasco perderia Erick Marcos, que também levou cartão vermelho.

Ficha técnica

– Vasco (1): Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair), Praxedes (Alex Teixeira) e Payet (Erick Marcus); Gabriel Pec, Vegetti e Paulinho. Técnico: Ramón Díaz.

– Internacional (2): Rochet; Fabricio Bustos (Nico Hernández), Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Mauricio (Igor Gomes), Charles Aránguiz (Bruno Henrique) e Wanderson; Alan Patrick (Carlos de Pena) e Enner Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Neuza Ines Back (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse. Quarto Árbitro: Felipe da Silva Paludo. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/vitoria-colorada/

Fora de casa, Inter vence o Vasco por 2 a 1 e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

2023-10-26