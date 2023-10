Esporte Pan 2023: João Vitor garante prata inédita para o Brasil no adestramento

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Para chegar em um nível alto, é preciso programar, trabalhar com paciência e, principalmente, respeito ao animal", disse o brasileiro. Foto: Luís Ruas/CBH "Para chegar em um nível alto, é preciso programar, trabalhar com paciência e, principalmente, respeito ao animal", disse o brasileiro. (Foto: Luís Ruas/CBH) Foto: Luís Ruas/CBH

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (25), João Victor Marcari Oliva fez história nos Jogos Pan-americanos ao ganhar a primeira medalha individual de prata do adestramento na história da competição. Montando Feel Good VO, o brasileiro garantiu o pódio totalizando 86,160% no GP Freestyle. Até então, a única medalha individual do País no esporte era do cavaleiro Orlando Facada, bronze no Pan de Caracas 1983.

Os melhores 20 conjuntos (máximo de três por país) disputaram a grande final e o título ficou com Julio Mendonza Loor, equatoriano radicado nos Estados Unidos, que garantiu 86,160% montando Jewel’s Goldstrike. O bronze ficou com a norte-americana Anna Marek e Fire Fly, dupla que foi ouro no Pan 2019. O brasileiro Renderson Silva de Oliveira, com Fogoso Campline, fechou a competição individual na quinta colocação, totalizando 80,095%.

“A primeira palavra que me ocorre é alegria. Estou muito feliz com o cavalo Feel Good, que trabalho desde que era muito novinho. Sempre acreditei nele. Estamos colhendo o nosso trabalho de muito tempo. Para chegar em um nível alto, é preciso programar, trabalhar com paciência e, principalmente, respeito ao animal. Onde cheguei hoje ainda não é o topo do pódio e quem sabe um dia conseguimos mais um degrau?”, disse o brasileiro, que iniciou sua apresentação aos acordes da música Feeling Good (versão de Michael Buble).

Renderson Oliveira também se mostrou satisfeito com a própria performance alcançada nos Jogos Pan-Americanos. “Tentamos buscar o máximo de pontos, conseguimos novamente uma coisa inédita. Estou muito contente e quero parabenizar aos campeões. Fiquei em quinto, uma coisa espetacular para mim e que vai me dar mais vontade de trabalhar e voltar mais forte no próximo”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/pan-2023-joao-vitor-garante-prata-inedita-para-o-brasil-no-adestramento/

Pan 2023: João Vitor garante prata inédita para o Brasil no adestramento

2023-10-25