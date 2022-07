Mundo Pancadaria generalizada em parque da Disney: briga entre famílias teria começado após empurrão na fila de uma das atrações

Duas pessoas foram presas e dois grupos foram banidos dos parques após a confusão. (Foto: Reprodução/YouTube)

Uma briga enorme eclodiu na Disney World esta semana entre duas famílias, marcando o segundo incidente desse tipo no destino do parque de diversões nos últimos três meses. Um vídeo divulgado nesta quinta (21) mostra dois grupos de turistas brigando em meio a muitos gritos no Magic Kingdom, um dos parques temáticos da Disney, na Flórida.

A confusão teria começado por conta de um desentendimento na fila do espetáculo PhilarMagic, quando uma menina que esqueceu o celular do lado de fora voltou para buscar o aparelho.

Ao tentar reingressar na fila, um membro da outra família envolvida não a deixou passar e a empurrou. Quando o show terminou, a família com roupas combinando (shorts vermelhos e camiseta branca) estava esperando do lado de fora, onde começou o bate-boca, que acabou virando uma pancadaria.

À medida que as duas famílias começaram a se enfrentar, várias pessoas dentro dos dois grupos podiam ser ouvidas gritando umas com as outras antes que os indivíduos de cada grupo saíssem do centro principal para dar socos na família adversária.

A briga durou alguns minutos antes que a segurança do parque chegasse para interrompê-la, durando o suficiente para que um dos espectadores pudesse ser ouvido comentando da câmera sobre onde exatamente o pessoal do parque estava.

“Não sei o que motivou essa briga. Nós nos deparamos com ele, e parecia que levou cerca de dois minutos para dois seguranças chegarem. Os deputados chegaram provavelmente cerca de cinco minutos depois disso”, disse uma testemunha da luta.

De acordo informações de um dos envolvidos ao site WDW News, um dos turistas começou a briga com um empurrão, na sequência os dois grupos começaram a trocar socos, chutes e puxões de cabelo.

Ainda de acordo com WDW News, os seguranças do parque tiveram que separar os grupos e levar os envolvidos para um lugar reservado para colher depoimentos. Pessoas saíram com cortes e machucados e membros das duas famílias foram banidos dos parques da Disney.

“Nós nos deparamos com a briga, e parece que levou cerca de dois minutos para os seguranças chegarem”, afirmou uma testemunha à Fox News, canal de TV norte-americano. No vídeo divulgado, além da confusão generalizada, é possível perceber que os seguranças demoram a chegar.

Após a briga, duas pessoas foram presas e todos os envolvidos foram banidos dos parques da Disney.

