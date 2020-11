Mundo Pandemia de coronavírus se alastra mais na Europa do que no resto do mundo

6 de novembro de 2020

A França é um dos países mais atingidos pela segunda onda da doença.

A Europa é a região do mundo onde a pandemia do novo coronavírus mais cresce diariamente. A Espanha registrou novo recorde de contágios em 24 horas, mas a França continua sendo o país da União Europeia com maior número de novos casos diários, apesar de estar em lockdown.

A sobrecarga de doentes em cuidados intensivos já levou a França a transferir internados, por via aérea, para unidades hospitalares de regiões do país menos atingidas. A França registra cerca de 40 mil óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia e mais de 1,6 milhão de casos confirmados da doença. Quase 29 mil pessoas estão hospitalizadas com o coronavírus, sendo 4,23 mil em unidades de tratamento intensivo.

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, disse que a segunda onda de coronavírus é “violenta” e que a situação nos hospitais é “tensa”.

