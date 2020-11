Mundo Portugal decreta estado de emergência sanitária por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

País enfrenta a segunda onda da doença Foto: Reprodução País enfrenta a segunda onda da doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir de segunda-feira (09), Portugal entrará em estado de emergência sanitária pelas próximas duas semanas, permitindo que o governo fortaleça as medidas restritivas na tentativa de frear a segunda onda da pandemia de coronavírus.

“A segurança jurídica das medidas adotadas ou que serão adotadas pelas autoridades competentes exige a declaração de um estado de emergência de alcance muito limitado e de efeitos amplamente preventivos”, diz decreto assinado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Entre as medidas, está “a proibição de circular em via pública em certos períodos do dia ou em dias da semana”. O número total de pessoas infectadas pela Covid-19 no país chegou a quase 162 mil, com cerca de 2,8 mil mortes.

