Brasil Pandemia freia o aumento do número de empresas de alto crescimento no Brasil

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

País registrou, em 2020, queda de 2,6% no número de empresas que elevam equipe acima de 20%. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que a pandemia freou a expansão do número das chamadas de empresas de alto crescimento no País. Depois de dois anos seguidos de alta, em 2020 houve queda de 2,6% deste tipo de empreendimento no Brasil.

São consideradas empresas de alto crescimento aquelas que, por um período de três anos seguidos, têm crescimento médio anual de 20% do pessoal ocupado e tinham 10 ou mais assalariados no ano inicial da observação.

Os dados fazem parte da pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas do Empreendedorismo referentes a 2020, que apontou impacto negativo da pandemia maior sobre o mercado de trabalho que sobre o mercado empresarial no Brasil.

Ao final de 2020, o país registrava 24,4 mil empresas de alto crescimento, cerca de 600 a menos que no anterior – em 2019 elas somavam cerca de 25 mil.

Quase metade (46,6%) das empresas de alto crescimento ativas em 2020 se concentravam na Região Sudeste. A Região Sul ficava em segundo lugar no ranking, com 20,4%, seguida pela Nordeste, com 17,0%, Centro-Oeste, com 9,6%, e a Norte, com 6,4%.

Número de “gazelas”

Ainda de acordo com o levantamento, a participação das chamadas empresas “gazelas” no conjunto das empresas de alto crescimento se manteve praticamente estável em 2020 na comparação com 2019 – teve um ligeiro aumento de 11,2% para 11,4% no período.

As “gazelas” são as empresas de alto crescimento ainda jovens, com até 5 anos de existência.

Aumento na ocupação

O gerente da pesquisa destacou que, apesar da queda no número de unidades, no mesmo período houve alta de 8,3% no número de trabalhadores assalariados ocupados nos empreendimentos deste tipo que sobreviveram ao primeiro ano da pandemia.

Nas empresas “gazelas”, porém, houve queda de quase 1% na ocupação – encerraram 2020 com 212,4 mil ocupados, cerca de 1,9 mil a menos que no ano anterior, o terceiro pior nível desde 2008.

“Quem mais contribuiu para o aumento de pessoal assalariado foram as empresas com 250 ou mais assalariados. De 2019 para 2020, a participação dessas empresas subiu de 8,8% para 9,2% no total de empresas”, apontou o pesquisador Thiego Gonçalves Ferreira.

Ainda segundo o levantamento, de 2017 a 2020, enquanto o número de ocupados no conjunto das empresas com assalariados cresceu 13,2%, entre as empresas de alto crescimento a alta na ocupação chegou a 175,2%.

Empresas ativas

Em 2020, o Brasil tinha 4,87 milhões de empresas ativas que empregavam 39,4 milhões de pessoas, sendo 32,4 milhões (82,3%) assalariadas e 7 milhões (17,7%) na condição de sócios ou proprietários.

Apesar da pandemia de covid, o saldo entre entrada e saída de empresas no mercado permaneceu positivo em 2020. Entraram no mercado 826,4 mil empresas e saíram 634,4 mil, com saldo final de 192 mil empresas.

O salário médio mensal teve redução de 3,8% entre 2020 e 2019. Em 2020, era de R$ 2.568,48. Em 2019, R$ 2.668,62.

A idade média das empresas era de 11,6 anos em 2020, a mesma de 2018 e praticamente a mesma de 2019 (11,7 anos).

O setor com o maior saldo de empresas em 2020 (39 mil) foi o de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. O que mais perdeu foi alojamento e alimentação, com menos 4.981 empresas.

