Colunistas Panorama da Indústria Brasileira de games e oportunidade para empresas tradicionais e eventos.

Por Vinicius Lavandoski Piva | 4 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 3 em cada 4 brasileiros jogam jogos eletrônicos. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“Indústria brasileira de desenvolvimento de games cresceu mais de 600% em oito anos”, este foi o título principal da reportagem apresentada no Jornal Hoje do dia 21/03, dados coletados da pesquisa da Indústria Brasileira de Games Realizada pela Brasil Games Export Programa, promoção da Abragames e ApexBrasil, matéria muito bem representada por empresas do RS como a Aquiris, do Israel Mendes, a The Cubic, da Liziane Quadros, além da Associação De Desenvolvimento de Jogos – ADJogosRS, e a PUCRS.

Dentro deste contexto começamos falando do levantamento anual consolidado da Pesquisa Game Brasil (PGB) sobre o consumo de jogos eletrônicos no país, mostrando que cerca de 3 em cada 4 brasileiros jogam jogos eletrônicos.

Trata-se de um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, alcançando sua maior marca histórica com 74,5% da população do Brasil afirmando jogar games em 2022. O engajamento do público brasileiro com jogos eletrônicos aparece ainda mais forte quando se observa que, para 76,5% dos gamers, os jogos eletrônicos são a principal forma de entretenimento. Este número apresenta um aumento progressivo: registrou 57,1% em 2020 e 68% em 2021, totalizando um aumento de 8,5 pontos percentuais nesta 9ª edição.

Já a Newzoo fonte mais confiável e citada do mundo para insights e análises no mundo dos esportes eletrônicos mostrou que a indústria de eSports por exemplo teve um faturamento de US$ 957,5 milhões. Em 2020, com o impacto das medidas sanitárias e da ausência de campeonatos, houve uma pequena queda de 1,1%. Em 2021, o faturamento cresceu em 14,5%, com mais de US$ 1 bilhão arrecadados. Seguindo a expectativa de crescimento, a consultoria de dados acredita que em 2024 a modalidade fature US$ 1,6 bilhões.

Dentro destes números podemos afirmar, reafirmar e afirmar novamente o engajamento do público consumidor dos games, são apaixonados fazem de tudo para estarem envolvidos e investem muito em produtos deste universo. Com isso muitas outras indústrias começam a tirar proveito disso, por exemplo procure uma cadeira no Google e com certeza aparecerá “Cadeira Gamer” entre as opções, se aparecer você já está imerso no universo gamer e nem se deu conta disso.

Esse é um mercado de 200 bilhões de dólares no ano, que possui um dos maiores índices de retorno financeiro por investimento e o mais importante: significa que marcas de consumo que não têm planos concretos para embarcar nessa realidade virtual estão bem atrasadas.

O universo dos games tornou-se um atrativo em potencial para ativações das marcas e uma oportunidade para a indústria automobilística, de alimentos e bebidas, móveis, vestuário e de entretenimento.

Não só indústrias, a Expobento evento realizado pelo CIC-BG, maior feira multissetorial do Brasil que acontece aqui em Bento Gonçalves, entendeu que a melhor maneira de chamar a atenção do público jovem, adolescente e oxigenar um evento tradicional no estado de mais de 30 anos de história era com o envolvimento e engajamento desse público elegendo o eSport como braço de inovação e desde de 2020 organiza o E-SPorts Bento com foco no segmento Gamer, no início com conteúdo, informação e campeonatos de eSport como LOL, Fifa e Fortinet, foram os eleitos e por causa da pandemia aconteceram de forma virtual nas edições 2020 e 2021, no ano passado com uma edição híbrida e nesse ano a expectativa que todos os jogos aconteçam de forma presencial e serão inseridas outras ações, ativações e experiências como Game Jam*, simuladores, experiências interativas, jogos online e offline em um espaço especialmente desenhado para celebrar a experiência, inovação e cultura Gamer. O objetivo da Expobento é aproximar e apresentar o Game como um jogo sério, que oferece muitas oportunidades de carreira para nossos jovens, adolescentes, para empresas a oportunidade de desenvolver produtos para o segmento, como comentado acima.

Fica aqui o convite para todos participarem da 4ª edição do E-sports Bento e das experiências no espaço de inovação na Expobento que acontece entre 8 a 18 de Junho em Bento Gonçalves e também uma provocação para os empresários e empresas, com todo o potencial que foi comentado através de pesquisas, dados, como a sua empresa pode aproveitar as oportunidades dessa indústria? Existem muitos outros segmentos, vamos conversar?

*Uma Game Jam é uma reunião (presencial ou online) de desenvolvedores de jogos que tem como objetivo criar um jogo em um curto intervalo de tempo. Game Jams são fundamentais para a indústria e cultura de desenvolvimento de jogos. Elas são oportunidades únicas para fazer networking, testar suas habilidades técnicas e emocionais, além de sair da inércia e colocar a mão na massa.

Vinicius Lavandoski Piva – Gestor de inovação da Serra Gaúcha no programa Start-up Lab IFRS – BG e SICT – RS, Sócio na EvoluaLabs e na Peleia E-Sports. Diretor de inovação do CIC-BG, Expobento e Fiema Brasil; Federasul Divisão Jovem

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/panorama-da-industria-brasileira-de-games-e-oportunidade-para-empresas-tradicionais-e-eventos/

Panorama da Indústria Brasileira de games e oportunidade para empresas tradicionais e eventos.

2023-04-04