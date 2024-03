Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 1 de março de 2024

Arthur Lira (PP-AL) corre o risco de perder apoio para o avanço do seu indicado para a sucessão no comando da Casa. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Decisão arriscada

Em meio à possibilidade de indicar um membro do União Brasil para o comando da Comissão de Constituição e Justiça, o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), corre o risco de perder apoio significativo para o avanço do seu indicado para a sucessão no comando da Casa. Caso deixe de emplacar um integrante do PL, conforme previsto no acordo informal estabelecido entre lideranças partidárias, há a possibilidade dos 96 deputados da sigla serem contrários ao nome que o deputado indicar à disputa.

Decisão arriscada II

Apesar da indicação de um nome do União para a CCJ da Câmara ser ainda tratada como “especulação” pelo PL, o partido de Arthur Lira abordou nesta semana a possibilidade de nomear o deputado Arthur Maia (União-BA) para o cargo. A alternativa agrada a base governista, frente ao seu potencial em afastar membros da oposição do comando do colegiado, o qual está entre os de maior influência e relevância na Casa Legislativa.

Fala infeliz

As falas do presidente Lula sobre “não remoer” o golpe de 1964 e deixá-lo como “parte da história” desagradaram algumas vítimas do regime militar no Brasil. Ex-presos políticos criticaram o posicionamento do chefe do Executivo, destacando a necessidade de relembrar a resistência à tirania ocorrida no período, em respeito e memória daqueles que foram torturados e assassinados à época pelos militares.

Ajuda dos universitários

A Polícia Federal solicitou apoio de pesquisadores da Universidade de São Paulo para analisar a pepita de ouro encontrada na casa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O estudo sobre a pedra, que já foi apontada como originária de garimpo, visa realizar uma verificação mais aprofundada no material, de modo a identificar seu estado de origem.

Golpe de milhas

O ministro da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou nesta quinta-feira que foi vítima de um golpe, no qual perdeu mais de 500 mil milhas da companhia aérea Latam. O líder ministerial realizou um boletim de ocorrência para registrar a ação, na qual saques sem autorização foram realizados em dois momentos em sua conta na organização.

Divergência de lideranças

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira que discorda do líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a proposta que visa limitar ações da Polícia Federal contra parlamentares. O senador alega que a medida possui diferentes “vícios de inconstitucionalidade”, o que torna o seu avanço bastante improvável.

Investigação do Marajó

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aprovou nesta semana a realização de uma audiência pública para abordar os supostos casos de abuso sexual infantil na Ilha do Marajó (PA). Em um aceno à oposição na Casa, o chefe parlamentar autorizou também a criação de uma comissão externa composta por deputados para fiscalizar eventuais atividades criminosas na região.

Eleições do União

Mesmo em meio à resistência do atual líder do União, deputado Luciano Bivar (PE), o partido elegeu nesta quinta-feira uma nova executiva, a qual assumirá em junho. O atual vice-presidente da sigla, Antônio Rueda, foi escolhido para o comando da legenda, ao lado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que foi eleito 1° vice-presidente.

Eleições do União II

Antes do União consolidar a escolha da nova executiva, Luciano Bivar cancelou unilateralmente a convenção agendada para esta quinta-feira, tentando impedir sua substituição no comando do partido. Apesar da resistência, integrantes do diretório da legenda derrubaram a decisão e aprovaram um recurso contrário, possibilitando a eleição.

Segurança integrada

O Executivo gaúcho realizou nesta semana um conjunto de oficinas de implementação das Regiões Integradas de Segurança Pública do estado. No total, cerca de 160 policiais da Brigada Militar e da Polícia Civil participaram do encontro de alinhamento para a atuação das forças de segurança, o qual deu início à realização de reuniões mensais em cada região integrada à iniciativa.

Tecnologia para o agro

A Secretaria da Fazenda recebeu nesta quarta-feira representantes de instituições gaúchas ligadas ao agronegócio para dialogar sobre novos serviços digitais que podem ser ofertados ao setor com base em dados públicos. A ação visa recolher sugestões do mercado para direcionar as novas soluções tecnológicas desenvolvidas para a plataforma SIGa Agro, levando em conta as demandas reais do segmento.

EJA na Capital

Mais de 30 escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre oferecem neste ano aulas para a Educação de Jovens e Adultos. Interessados em ingressar nas classes podem realizar a matrícula em qualquer período do ano, comparecendo às unidades de ensino portando documento com foto e comprovante de residência.

Combate ao preconceito

A Câmara de Porto Alegre aprovou na quarta-feira um projeto de lei que prevê um conjunto de sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A medida abrange quaisquer formas de distinção, recusa, restrição ou exclusão, inclusive por meio de comentários pejorativos, realizados por pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos.

Conselho eleito

Nove entidades não governamentais foram escolhidas nesta quinta-feira, na Câmara Municipal, para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. As instituições devem se somar aos conselheiros eleitos nas Regiões de Planejamento e representantes do Executivo municipal na nova formação do colegiado responsável pelo Plano Diretor da Capital.

Digitalização de acervo

A Câmara de Passo Fundo, no centro-norte do estado, iniciou as tratativas para digitalização do seu arquivo e criação de um memorial. As ações, realizadas junto a arquivistas e historiadores, visa garantir a conservação da história do Parlamento municipal.

CPI da CEEE

A série de recentes problemas nos serviços prestados pela CEEE Equatorial e pela RGE segue sendo alvo de atenção e questionamentos na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. O Parlamento municipal aprovou nesta semana uma moção, de autoria do vereador Enio Brizola (PT), a qual sugere a criação de uma CPI na Casa para apurar a atuação das concessionárias.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

