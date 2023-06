Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 1 de junho de 2023

A CPI do MST na Câmara encerrou antecipadamente a sessão dessa quarta-feira. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Encerramento precoce

A CPI do MST na Câmara encerrou antecipadamente a sessão desta quarta-feira em função de uma discussão entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) e o deputado federal Paulão (PT-AL). O bate-boca iniciou após Caiado mandar o parlamentar “calar a boca e respeitá-lo” em função de um questionamento sobre doadores de campanha do goiano que são investigados por tráfico de drogas.

Encerramento precoce II

Frente à declaração do governador de Goiás, parlamentares da base governista tumultuaram e iniciaram um bate-boca generalizado que levou o presidente da CPI, Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), a encerrar a sessão. O fim da reunião foi também apoiado pelo relator do colegiado, Ricardo Salles (PL-SP).

Violência política

O Ministério Público Eleitoral acionou a PGR para investigar o episódio no qual a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) teve seu microfone cortado pelo deputado Tenente-Coronel Zucco na abertura da CPI do MST. O órgão visa apurar se houve violência política de gênero no caso.

Julgamento de recurso

O STF liberou nesta quarta-feira para julgamento um recurso do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), contra uma denúncia de corrupção recebida na Corte. A questão estava sendo discutida em 2020 quando o ministro Dias Toffoli solicitou pedido de vista sobre o processo.

Insatisfação generalizada

Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta quarta-feira que há uma insatisfação generalizada na Câmara com a articulação do governo federal. Ele destacou que eventuais derrotas do Executivo em votações dos deputados serão consequência da falta de organização política do governo.

Ligação com o Papa

O presidente Lula conversou nesta quarta-feira por telefone com o Papa Francisco. Ele agradeceu a atuação da igreja Católica no combate à fome e pela paz na Ucrânia, e convidou o pontífice para uma visita à Brasília.

Visita colombiana

Lula recebeu no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Questões relacionadas a futuros encontros de debate sobre a Amazônia e o combate ao narcotráfico estiveram entre as pautas da reunião.

Lista tríplice

O STF definiu nesta quarta-feira uma lista tríplice para a vaga de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. O documento será encaminhado para o presidente Lula, que deve escolher entre as sugestões um nome para o cargo.

MP do Mais Médicos

A Comissão Mista do Congresso que analisa a MP do governo federal que relançou o programa Mais Médicos deu parecer favorável ao projeto nesta quarta-feira. A proposta, que já está em vigor, será agora votada nos plenários da Câmara e do Senado.

Sindicância de apuração

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência anunciou a abertura de uma sindicância para apurar as agressões cometidas contra jornalistas após a reunião da cúpula dos presidentes sul-americanos em Brasília. O órgão comunicou em nota que lamenta o episódio e se solidariza com os profissionais de imprensa.

Condenação de Collor

O STF determinou nesta quarta-feira a condenação do ex-senador Fernando Collor de Mello à pena de oito anos e dez meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo está entre os desdobramentos da operação Lava Jato.

Piso regional

O governador Eduardo Leite apresentou nesta quarta-feira em uma reunião com secretários uma proposta de reajuste de 9% no piso mínimo regional. O projeto será protocolado na Assembleia do RS para análise dos deputados.

Reforma tributária

A secretária da Fazenda do Estado, Pricilla Santana, está representando o RS em Brasília no debate dos Secretários de Fazenda, Finanças e Tributação dos Estados sobre a Reforma Tributária. Ao lado do subsecretário da Receita gaúcha, Ricardo Pereira, ela participa dos diálogos em busca de pontos de consenso sobre a proposta para apresentação aos governadores.

Almoço com a Granpal

Durante um almoço nesta quarta-feira o governador Eduardo Leite apresentou um painel a prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre sobre as prioridades de aceleração do desenvolvimento do RS. Os chefes municipais apresentaram uma série de demandas sobre incentivos hospitalares, transporte metropolitano e ações integradas de segurança.

Revitalização do Centro Histórico

A prefeitura de Porto Alegre deu início nesta quarta-feira a uma estratégia conjunta com o Ministério Público do Estado para a elaboração de iniciativas para a revitalização do Centro Histórico. A ação visa preservar o patrimônio local promovendo ações de conscientização, orientação e fiscalização para o combate ao vandalismo.

Revitalização do Centro Histórico II

O Secretário Municipal de Planejamento, Cezar Schirmer, destacou que até 2024 cerca de R$ 100 milhões devem ser repassados para a região. Espaços como o Mercado Público, o Paço Municipal, o Viaduto Otávio Rocha e a Usina do Gasômetro estão entre os focos de revitalização.

Gratificação na Câmara

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira o PL que determina que 108 funcionários efetivos tenham alguma gratificação, passando assim a contemplar todos os servidores da Casa com um bônus mensal. A previsão é de que o projeto acrescente R$ 500 no salário dos beneficiados.

TRI escolar

A vereadora Vitória Cabreira (PCdoB) defendeu na tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira a desburocratização da emissão do TRI escolar em Porto Alegre. Ela aponta que cerca de 80 mil estudantes perderam direito ao benefício em função do excesso de trâmites da prefeitura e EPTC para confecção do documento.

