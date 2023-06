Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 1 de junho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Epidemia de AIDS

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha debaterá em audiência pública na próxima segunda-feira o atual cenário da epidemia generalizada de HIV/Aids no RS. A discussão ocorre por proposição das deputadas Luciana Genro (PSOL) e Laura Sito (PT) e do deputado Leonel Radde (PT), que coordenam a Frente Parlamentar de enfrentamento ao HIV, AIDS, Sífilis, Hepatites Virais, outras IST’s e Tuberculose. Os parlamentares justificam o debate afirmando que o RS apresenta as mais altas taxas de detecção de HIV e Aids do país, com destaque para casos em gestantes. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o governador Eduardo Leite foram convidados para participar da discussão.

Balanço do MPRS

O procurador-geral de Justiça do RS, Marcelo Lemos Dornelles, apresentou nesta quarta-feira ao parlamento gaúcho o balanço das atividades do Ministério Público do Estado referente a 2022. Ele expôs um panorama sobre as ações do órgão, apontando seus princípios norteadores, sem entrar em detalhes técnicos. Dornelles defendeu ainda a priorização da intervenção direta para construir soluções dialogadas na entidade, ao invés de uma atuação burocratizada e excessivamente judicializada. Os parlamentares receberam um exemplar do Relatório Anual 2022 do órgão, contendo detalhadamente os seus números do ano.

Profissionalismo tecnológico

A Frente Parlamentar da formação de mão de obra na área de tecnologia e implantação do 5G no RS foi instalada na Assembleia gaúcha nesta quarta-feira, a partir de proposição do deputado Airton Artus (PDT). O grupo buscará inserir o parlamento gaúcho em debates que visam analisar e propor mecanismos de formação de profissionais no Estado, apostando na tecnologia de informação como um atalho para recuperar o histórico atraso de desenvolvimento no Brasil. O deputado destaca ainda que a frente deve incentivar o ensino sobre a temática nas escolas gaúchas, desde o início das séries iniciais, na busca da formação de talentos para o segmento no RS.

Dia D contra a fome

O movimento Rio Grande contra a Fome, promoveu nesta quarta-feira a campanha “Dia D contra a fome e contra o frio” no Palácio Farroupilha. A iniciativa visa a arrecadação de alimentos e agasalhos para serem distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. De acordo com o presidente do grupo, deputado Valdeci Oliveira (PT), o evento busca dar um impulso às doações e chamar a atenção de que ainda há milhares de pessoas que passam fome e passam frio no RS.

Próteses auditivas

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente irá buscar esclarecimentos junto ao Hospital Comunitário da Ulbra de Canoas sobre um paciente que aguarda há mais de um ano na fila de cirurgias de próteses auditivas da unidade. Nesta quarta-feira o colegiado ouviu a solicitação de Nery José da Silva, que mesmo após realizar exames e o molde da prótese, não recebeu o equipamento, relatando ainda situações similares ocorrendo com outros pacientes. O presidente do colegiado, Neri, o Carteiro (PSDB), afirmou que a comissão deve auxiliar na solução da questão apresentada.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-06-01