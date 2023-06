Panorama Político

IPVA de luxo

O relator do projeto da Reforma Tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-BA), afirmou que deve propor a cobrança de IPVA de aeronaves e embarcações de luxo a partir da proposta. A medida visa ampliar a arrecadação de impostos a partir da tributação da classe com maior poder de renda na sociedade brasileira.

Apoio do governo

O secretário extraordinário da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Appy, declarou que a tributação de jatinhos e aeronaves tem o apoio do governo federal. Ele aponta que a definição deve auxiliar estados e municípios a melhorar a sua tributação sobre patrimônio.

Incentivo à cultura

Os governos do Brasil e da Argentina assinaram em conjunto neste uma declaração que determina o fortalecimento de ações coletivas de fomento às economias culturais das duas nações. A declaração prevê ainda ações de estímulo, capacitação e educação digital aos trabalhadores do setor, além de destacar a relevância do Mercosul Cultural para ambos.

Ponte de contratos

A empresa privada do ramo de defesa, Avibras, solicitou apoio do governo federal na aproximação para fechamentos de contratos comerciais com os Emirados Árabes. A companhia aposta no apoio governamental para não de fechar as portas, uma vez que está em regime de recuperação judicial, com uma dívida de R$570 milhões.

Ponte de contratos II

Assessores do presidente Lula afirmaram que o governo federal possui intenção de ajudar a empresa, mas que financiamentos do BNDES estão descartados. O Planalto deve intermediar a facilitação de contratos da companhia com recentes parcerias do Brasil no país árabe.

Medida de segurança

Mensagens de grupos de Whatsapp interceptadas pela PF em celulares de ajudantes de Jair Bolsonaro apontam que durante o período em que esteve no governo, o ex-presidente levava suas próprias garrafas d’água em viagens ao exterior. O costume estava relacionado ao receio dele em ser envenenado.

Medida de segurança II

Pessoas próximas a Bolsonaro relatam que o comportamento de segurança se repetiu também em território nacional, durante os debates presidenciais no ano passado. Além disso, em determinados momentos assessores de Bolsonaro provaram a comida do ex-presidente antes dele, para verificação de potenciais riscos.