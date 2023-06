Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Macron convidou Lula para a “Cúpula por um novo pacto financeiro mundial.” (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Viagem à França

A equipe do Palácio do Planalto está avaliando a participação do presidente Lula na “Cúpula por um novo pacto financeiro mundial”, que será realizada em Paris neste mês. Ele foi convidado pelo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron para integrar o evento sobre medidas de financiamento para ações climáticas.

Encontro com o Papa

Durante a passagem pela Europa, há também a possibilidade do presidente brasileiro ir até o Vaticano para uma visita ao Papa Francisco. A realização do encontro está sujeita à disponibilidade de agenda do líder da igreja Católica.

Investimentos na Amazônia

O presidente Lula tornou a defender nesta sexta-feira a necessidade de ajuda financeira internacional para o Brasil destinada a ações de preservação do meio ambiente. Ele destacou que a Amazônia está entre os principais assuntos em fóruns ambientais pelo mundo, mas que nada concreto é realizado.

Cobrança de acordo

Lula mencionou na fala o Acordo de Copenhague, firmado em 2009, quando houve o compromisso de países ricos encaminharem cerca de R$100 bilhões para o Brasil investir em ações de preservação ambiental e do clima. Apesar da promessa, o presidente que até então o Brasil não recebeu os recursos.

Renovação da frota

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou que o pacote de medidas do governo relacionado aos carros populares deve incluir a redução de tributos para a compra de caminhões. A ação visa a renovação da frota de veículos no país e integrará o projeto que deve ser concluído até segunda-feira.

Geração de emprego

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta sexta-feira que o governo projeta a geração de 2 milhões de empregos com carteira assinada para 2023. O cenário positivo é previsto com base em dados da pasta desde o início do ano, que apontam um total de 705 mil novos postos de trabalho formais gerados.

Compensação de perdas

O STF formou maioria de votos para aprovar um acordo firmado entre a União e estados do país para a reposição das perdas decorrentes do corte de ICMS sobre combustíveis no ano passado. O tratado prevê um repasse de R$27 bilhões do governo para compensação das unidades federativas.

Julgamento das big techs

O julgamento no STF sobre a responsabilização de plataformas digitais em relação aos conteúdos veiculados por usuários em seus canais deve ocorrer somente no segundo semestre. Apesar de agendado para junho, há pautas na Suprema Corte, como o Marco Temporal, que devem ser priorizadas pelo Judiciário.

Tarifa social

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o governo federal deve encaminhar ao Congresso um projeto de lei para ampliar o desconto da tarifa social da energia elétrica. O benefício é aplicado em contas de luz de pessoas em situação de fragilidade econômica.

Auxílio aluguel

A Comissão de Assuntos Econômicos promoverá uma audiência pública para discutir o projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio-aluguel à vítimas de violência doméstica. A proposta prevê o fornecimento do benefício por até 6 meses de modo a contribuir com a proteção e amparo de mulheres em vulnerabilidade social.

Multa do passado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar uma multa de R$376 mil reais pela Justiça do Estado de SP por não ter utilizado máscara de proteção facial durante um evento de 7 de Setembro na Avenida Paulista, em 2021. Na época, o uso do adereço em locais públicos era obrigatório no estado.

Visita ao RS

Uma visita de Jair Bolsonaro ao RS está programada para os dias 22 e 23 de junho. Ele participará de uma solenidade de filiação de prefeitos e lideranças gaúchas ao PL, além de um evento da FIERGS.

De olho nas eleições

A presença de Bolsonaro em eventos de lideranças regionais do partido integra as articulações prévias da legenda para as eleições municipais em 2024. Contando com o peso da figura do ex-presidente para a direita brasileira, o PL possui uma meta de eleger mais de mil prefeitos em todo o país.

Fundo do Idoso

A Secretaria de Assistência Social do RS lançou nesta sexta-feira o primeiro edital referente ao Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Um total de R$5,7 milhões serão repassados para o financiamento de iniciativas da sociedade civil voltadas à pesquisa científica, capacitação e formação de pessoas idosas.

Políticas para PCDs

A Secretaria Estadual de Justiça participou nesta sexta-feira em Brasília do seminário de lançamento do Grupo de Trabalho sobre Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência. O grupo deve desenvolver estratégias para a elaboração de um instrumento nacional de avaliação da deficiência, para aprimorar a implementação efetiva de políticas públicas para PCDs.

Prefeitos de praça

O prefeito Sebastião Melo realizou neste sábado a nomeação de mais seis voluntários para a iniciativa Prefeitos de Praça. A gestão municipal busca atingir a meta de 500 integrantes no programa até o final do ano para o auxílio na zeladoria e manutenção de espaços públicos.

Convocação da EPTC

A prefeitura de Porto Alegre convocou nesta sexta-feira mais 24 candidatos aprovados em concurso público para atuação na EPTC. A convocação é complementar à realizada no mês passado e visa preencher os cargos disponíveis em função da baixa adesão na primeira chamada.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-105/

Panorama Político

2023-06-04