Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Depoimento de Mauro Cida será priorizado na Comissão. (Foto: Divulgação/Secom)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Priorização de depoimento

A relatora da CPMI dos Atos Golpistas, senadora Eliziane Gama (PSB-MA), afirmou nesta quinta-feira que deve priorizar a oitiva do tenente-coronel Mauro Cid na Comissão. O foco no depoimento do ex-ajudante de Jair Bolsonaro ocorre em função das mensagens encontradas pela PF no celular dele sobre uma minuta citando uma operação de Garantia da Lei e da Ordem.

Silêncio possível

A CPMI deve retomar as discussões na terça-feira, quando a convocação de Mauro Cid pode ser determinada. Apesar da obrigatoriedade de comparecimento, ele poderá permanecer em silêncio em função do princípio de não ser obrigado a construir provas contra si.

Votação de requerimentos

Na primeira reunião do colegiado, 285 requerimentos deverão ser votados conforme determinado pelo presidente da comissão, deputado federal Arthur Maia (União-BA). As pautas consensuais entre os parlamentares deverão ser analisadas em blocos, enquanto as divergentes serão avaliadas de forma individual.

Avanço de governabilidade

O presidente Lula deve realizar alterações no comando de ministérios do governo nos próximos dias para aprimorar sua articulação no Congresso. A possibilidade foi discutida com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no início da semana, quando o chefe do Executivo afirmou que poderia trocar alguns cargos para avançar com a governabilidade no Legislativo.

Troca de cargos

Entre os cargos a serem alterados está o comando do Ministério do Turismo, atualmente ocupado por Daniela Carneiro, deputada do União. A expectativa é que ela seja substituída pelo deputado federal Celso Sabino (União-PA).

Estratégia no Congresso

A troca de parlamentares de uma mesma legenda no comando da pasta do Turismo integra uma estratégia de Lula em aproximar-se da oposição no Congresso sem perder o apoio do União. Celso Sabino além de ser próximo de Arthur Lira, também tem bom relacionamento com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Cargo partidário

Após a cassação de Deltan Dallagnol na Câmara, o Podemos ofereceu um cargo remunerado ao ex-parlamentar em um projeto de formação de lideranças partidárias. Ele ainda não respondeu ao convite e permanece dizendo que irá “recorrer até o final” para tentar reverter sua suspensão de mandato.

Presidência da Câmara

O PSD está articulando desde já o encaminhamento do presidente da legenda, deputado Antonio Brito, para disputar a presidência da Câmara em 2025. O parlamentar possui uma boa relação com diferentes frentes partidárias, além de uma aproximação significativa com o atual governo federal.

Confusão com datas

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PSD-MG), tem realizado uma série de confusões com datas. Na mais recente, ele afirmou que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado realizaria a sabatina com Cristiano Zanin para o STF até o dia 21 de junho, enquanto aliados do presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmam que o processo só deve ocorrer na última semana do mês.

Medidas protecionistas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou nesta quinta-feira que o governo está preocupado com o avanço de medidas protecionistas no comércio internacional. Durante uma reunião do Grupo de Ottawa, em Paris, ele cobrou ações da Organização Mundial do Comércio para evitar problemas decorrentes deste tipo de prática.

Providências

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que irá contatar as autoridades argentinas para a tomada de ações sobre os atos racistas sofridos por jogadores do Fluminense nesta semana em Buenos Aires. Torcedores do River Plate fizeram gestos imitando macacos na recepção do time no estádio Monumental de Núñez.

CadÚnico fora do ar

O Sistema do Cadastro Único do governo federal estará indisponível em todo o país nesta sexta-feira para a integração com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A união das plataformas visa avançar com a qualificação das informações de quem tem renda identificada no CNIS.

Recepção na embaixada

O vice-governador Gabriel Souza foi recebido nesta quinta-feira em Madri pelo embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro. Acompanhado de empreendedores espanhóis, o diplomata brasileiro promoveu o encontro para aproximar relações entre o governo gaúcho e o país europeu, além de fortalecer parcerias comerciais.

Compartilhamento de experiências

Gabriel Souza encontrou-se também nesta quinta-feira com a secretária de Digitalização e Inteligência Artificial da Espanha, Carme Artigas. Eles dialogaram sobre o compartilhamento de experiências, com foco em políticas de direitos digitais e de inovação em gestão pública.

Vistoria de obras

O governador Eduardo Leite esteve em Bento Gonçalves nesta quinta-feira para a vistoria de duas obras realizadas pelo Estado no município da Serra Gaúcha. Somadas, a pavimentação do Vale Aurora e a reforma estrutural na Fundaparque, receberam um total de R$12,3 milhões do governo estadual.

Ampliação de leitos

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira que terá 116 novos leitos hospitalares disponíveis para o atendimento de adultos e crianças durante a Operação Inverno. A ação visa reduzir a superlotação das emergências durante o período de temperaturas baixas.

Antecipação da operação

Além da ampliação estrutural, a prefeitura deve contratar temporariamente 148 profissionais para atendimento nas unidades de saúde da Capital. A ação vem sendo antecipada em função do aumento de consultas por quadros respiratórios nas últimas semanas.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2023-06-09