Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Ex-presidente disse que foi um equívoco de sua parte em declaração sobre vacinas. (Foto: Ag. Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pedido de desculpas

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas em sua conta no Facebook neste por acusar, sem provas, a presença de grafeno na composição das vacinas contra a covid-19. Na publicação ele declarou que houve um equívoco de sua parte na declaração e apontou que o fato foi desmentido em agosto de 2021.

Insistência em recursos

Pessoas próximas a Jair Bolsonaro afirmam que mesmo que venha a se tornar inelegível através do julgamento do TSE, o ex-presidente deve manter-se em evidência no cenário eleitoral, tentando reverter a decisão a partir de recursos. Ele será julgado nesta -feira por possível abuso de poder político durante uma reunião com embaixadores no ano passado, na qual fez acusações sem provas contra o sistema eleitoral do país.

Sem desistência

Apesar de haver diferentes nomes cotados para representar a direita nas eleições caso Bolsonaro seja impossibilitado, ele tem sido instruído a não apoiar nenhuma pré-candidatura no atual momento. A orientação de sua equipe é permanecer insistindo em sua candidatura independente das decisões jurídicas, de modo a não passar uma impressão de desistência e manter sua base eleitoral.

Agendas na Europa

O presidente Lula embarca nesta -feira para o cumprimento de agendas na Europa durante esta semana. Entre os compromissos previstos estão encontros com os presidentes da Itália e da França, além de uma visita ao Papa Francisco.

Discurso em evento

Durante a passagem pela Europa, Lula participará do festival de música Power Our Planet, que visa atrair recursos de atenção para o combate à crise climática. A convite do vocalista da banda Coldplay, o presidente deve discursar no evento promovido pela Global Citizen.

Decisão pré-estabelecida

Antes de embarcar para os países europeus, Lula deixou pré-estabelecido o destino do comando do Ministério do Turismo, que vinha sendo objeto de ruídos na relação do presidente com o União. Durante uma visita ao Pará no , ele garantiu ao governador do Estado, Helder Barbalha, que o deputado Celso Sabino (União-PA) será nomeado para o cargo após o retorno da viagem ao exterior.

Reaproveitamento de prédios

O Ministério da Gestão e Inovação está realizando um levantamento a pedido do presidente Lula sobre a relação de prédios públicos abandonados no país. Ele afirmou neste que deve promover a reforma das estruturas identificadas para ofertá-las como moradia à população em vulnerabilidade social.

Pesquisa Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada neste apontou que 37% dos entrevistados consideram o governo Lula como ótimo ou bom. Em contrapartida, 27% apontam a gestão como ruim ou péssima, enquanto 33% a avaliam como regular.

Gás para Empregar

O Ministério de Minas e Energia está em fase de conclusão do programa Gás para Empregar, destinado ao impulsionamento da produção e estrutura de distribuição do combustível no país. O líder da pasta, Alexandre Silveira, afirma que há espaço para a ampliação da oferta no mercado e acredita que há a possibilidade de redução de até 62% no preço do produto vendido para a indústria.

Pequena reforma

O STF realizou a troca de carpetes e a pintura de paredes do gabinete que deve ser utilizado pelo advogado Cristiano Zanin, caso sua indicação à Corte seja aprovada. A sala pertencia ao ministro Alexandre de Moraes, que está atualmente instalado na sala anteriormente ocupada por Ricardo Lewandowski.

Bolsa Família

A partir desta -feira o valor médio do Bolsa Família começa a ser pago com as novas regras estabelecidas em um decreto assinado pelo presidente Lula. O cálculo atualizado passa a ser elaborado a partir do número de integrantes de cada família, além de estipular o pagamento de R$50 adicionais por gestante ou jovem entre 7 e 18 anos.

Nomes estipulados

O partido Progressistas tem estipulado possíveis nomes para o comando do Ministério da Saúde, caso o Planalto venha a alterar a liderança da pasta. Apesar de não haver alterações significativas previstas, nos bastidores uma possível mudança no governo que contemple a legenda é vista como um passo significativo na melhora da articulação do Executivo no Congresso.

Ônibus elétricos

O BNDES está estruturando uma linha de crédito para a produção de ônibus elétricos no Brasil com componentes de origem nacional. O assunto será discutido por um grupo de trabalho nas próximas semanas, que deve estabelecer os requisitos e valores relacionados à iniciativa.

Planos de trabalho

O governador Eduardo Leite informou no Twitter que orientou uma reunião nesta -feira entre órgãos de Defesa Civil e prefeituras para discutir os planos de trabalho no socorro às vítimas dos temporais no RS. Ele deve ainda reunir-se com secretários de sua gestão, de modo a estruturar a articulação do apoio do Estado aos municípios atingidos.

Contato permanente

O prefeito Sebastião Melo publicou neste , nas redes sociais, que está em contato permanente com a CEEE Equatorial para restabelecer o fornecimento de luz em locais impactados pelos temporais. Na publicação, ele destacou que sua gestão está trabalhando com empenho para resolver os problemas decorrentes do fenômeno climático, mas que “a prefeitura sozinha não consegue resolver tudo”.

Doações aos atingidos

A prefeitura de Porto Alegre segue recebendo doações de alimentos, cobertores e produtos de higiene para repassar à população atingida pelos temporais. Locais como o Paço Municipal e o Centro Administrativo da Capital permanecem com pontos de coleta durante esta semana.

Exoneração da secretaria

A secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa, encaminhou neste ao prefeito Sebastião Melo o seu pedido de exoneração do cargo. A pasta deve ser comandada de forma interina pelo vice-prefeito Ricardo Gomes, enquanto um novo titular não é nomeado.

2023-06-19