Colunistas Indicado para presidir o Banrisul, Fernando Lemos projeta risco zero de privatização

Por Flavio Pereira | 20 de junho de 2023

Fernando Lemos foi sabatinado ontem na Comissão de Finanças do Legislativo. (Foto: Celso Bender/ALRS/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Indicado pelo executivo para a presidência do Banrisul, Fernando Guerreiro Lemos foi sabatinado ontem pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pela deputada Patrícia Alba (MDB), antes de ter seu nome votado pelo plenário do legislativo. Lemos, que já presidiu o banco há 13 anos, defendeu o Banrisul como banco público e afastou o risco de privatização. Antecipou sua confiança na capacidade do banco, através de sua carteira de crédito, em participar da economia do estado, “que é a própria vocação do Banrisul, em especial no que diz respeito aos pequenos e médios negócios, e empreendedores e também destacou a presença do banco em 99% de onde está localizado o PIB gaúcho, em especial nas pequenas localidades, o que define a natureza desse banco público. Ele confia na potencialidade do banco e no desafio de enfrentar as fintechs, que segundo ele, não intimidam a equipe de tecnologia do Banrisul.

Reforma tributária emperrada

Um dos mais respeitados especialistas em reforma tributária no país, o ex-governador gaúcho Germano Rigotto, que já comandou uma comissão sobre o tema no Congresso Nacional, está preocupado com os rumos da reforma tributária. Rigotto identificou mais uma vez esta dificuldade, ao participar, na ultima sexta-feira, em Jundiaí, de um painel do 6º Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e privados, sobre a reforma tributária, ao lado do ex-presidente Michel Temer, do prefeito de Araçatuba (SP) Dilador Borges, e do Secretário de finanças de Jundiaí (SP), José Antonio Parimoschi. A proposta inicial de aumentar a base tributária e redistribuir a tributação tem esbarrado na dificuldade de prefeitos e governadores em abrirem mão de suas principais receitas, resistindo à unificação do ICMS e o ISS. Rigotto comentou o fato nesta segunda-feira (19) ao participar do programa Pampa Debates na TV Pampa, apresentado pelo jornalista Paulo Sergio Pinto.

Debate no Congresso pode terminar em nada

Qualquer que seja o desfecho do debate sobre a reforma tributária no Congresso Nacional, há uma enorme possibilidade de que a decisão de 513 deputados e 81 senadores não seja definitiva e possa até ser suspensa. Basta que algum ministro do STF manifeste o desejo de reescrever o texto.

Cheia de fake news, live de Lula não consegue alcançar 30 mil views

Em mais uma live com fracasso de audiência, ontem (19), Lula manteve o tom raivoso e obsessivo mencionando em diversos momentos o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem atribui um projeto de golpe. A live de Lula foi resumida pelo senador senador Ciro Nogueira desta forma: “não são mais live de Lula, mas rives: É a ‘raive’ de Lula: só ataques, só ódio, é o Lula 3 on line. Raiva em tempo real e para falar mal de Bolsonaro”. Na live semanal chamada de “Conversa com o presidente”, a transmissão desta semana durou 34 minutos e teve cerca de 7.400 visualizações simultâneas no YouTube no canal oficial do presidente. Às 10h30, somava pouco mais de 29.000 views.

Jair Bolsonaro: 3,3 milhões de visualizações

A última live de Bolsonaro (o candidato que perdeu a eleição), em 30 de dezembro, somou 3,3 milhões de visualizações somente no Facebook, e outros 7,6 milhões no Instagram.

OAB define lista sêxtupla para vaga de ministro do STJ

Durou sete horas de sabatina e votação, na qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil escolheu, em sessão extraordinária nesta segunda-feira (19), os nomes da lista sêxtupla para a vaga destinada à advocacia no Superior Tribunal de Justiça. Os escolhidos foram Daniela Teixeira (28 votos); Luís Cláudio Chaves (27 votos); Luiz Cláudio Allemand (26 votos); Otávio Luiz Rodrigues Junior (26 votos); André Godinho (26 votos); e Márcio Fernandes (23 votos). A relação será encaminhada ao STJ, que a reduzirá a uma lista tríplice.

Assembleia instala Frente Parlamentar Invasão Zero

Instalada ontem pela Assembleia Legislativa, a Frente Invasão Zero, proposta pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), defende a discussão permanente em defesa da propriedade privada, da paz e da ordem pública no campo e nas cidades e pela garantia do Estado Democrático de Direito. Gustavo Victorino anunciou que uma Frente Parlamentar como essa não deveria acontecer num país democrático: “Um país democrático não tem invasão de propriedades, seja ela, rural, urbana, público ou privada e esse direito à propriedade vem sendo atingido no Brasil e não é por uma organização, são muitas que mudam de nome mas parece ter o mesmo líder, a mesma orientação”. Nenhum representante do INCRA, (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) participou da solenidade. O secretário de Habitação e Regularização Fundiária do Rio Grande do Sul, Fabrício Peruchin esteve presente, colocando o Executivo “à disposição para o avanço das propostas que impeçam a invasão de propriedades em solo gaúcho.”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

