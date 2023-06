Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 20 de junho de 2023

O governo federal determinou nesta segunda-feira a criação de um grupo de trabalho para estruturar políticas públicas e ações de combate à discriminação em áreas esportivas e de lazer. (Foto: Prefeitura de Belo Horizonte)

Discriminação nos estádios

O governo federal determinou nesta segunda-feira a criação de um grupo de trabalho para estruturar políticas públicas e ações de combate à discriminação em áreas esportivas e de lazer. A equipe formada a partir dos recentes casos de racismo contra o jogador Vini Jr. na Espanha, terá 45 dias para apresentar um relatório com sugestões de medidas sobre o assunto.

Velho conhecido

O presidente Lula se reunirá nesta quarta-feira com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, durante o primeiro dia de cumprimento de agendas na Europa. O líder municipal romano esteve entre as figuras internacionais que visitaram o chefe do Executivo brasileiro quando ele esteve preso em Curitiba.

Troca descartada

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, descartou nesta segunda-feira a possibilidade de alteração no comando do Ministério da Saúde. A pasta tem sido visada por partidos do Centrão em função do seu amplo orçamento.

Tentativa de cargo

Aproveitando a intenção do governo federal em aprimorar sua articulação no Congresso, o União Brasil está tentando indicar um de seus integrantes para a presidência dos Correios. Apesar da insistência, o presidente Lula não tem dado indícios de que deve mudar o comando do órgão.

Zeramento da fila

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira que o governo pretende zerar a fila de espera do Bolsa Família até o final do ano. Para que isto seja possível, a pasta que ele comanda permanecerá com ações de suspensão de famílias que recebam o benefício irregularmente.

Campanha de filiação

O PL deve dar início a uma campanha de filiação no próximo domingo utilizando da possível condenação de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo TSE. A intenção será propor a seus apoiadores que se filiem ao partido como uma resposta à decisão do Judiciário que é classificada pela legenda como arbitrária.

Instâncias menores

O ministro do STF, Dias Toffoli, encaminhou nesta segunda-feira à Justiça do DF uma ação na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de incitação ao crime de estupro. O caso tem relação com o episódio ocorrido em 2014 na qual ele realizou ataques verbais contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

Oitivas de testemunhas

Os depoimentos relacionados aos processos no STF contra réus por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro iniciarão na próxima semana. As oitivas serão realizadas pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes com testemunhas de acusação.

Oitivas de testemunhas II

A CPMI dos Atos Golpistas irá ouvir nesta quinta-feira o depoimento de duas testemunhas relacionadas ao atentado a bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro do ano passado. A oitiva integra a linha investigatória estabelecida pela relatoria do colegiado, iniciando pelos fatos que precederam as invasões do dia 8 de janeiro.

Piso da enfermagem

O STF retomará nesta sexta-feira o julgamento sobre o piso salarial da enfermagem. A análise do tema na Corte havia sido suspensa no dia 16 de junho a partir de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli.

Novo Ensino Médio

A Comissão de Educação do Senado discutirá em audiência pública nesta quarta-feira sobre a implementação do Novo Ensino Médio no Brasil. O assunto deve ser retomado no Congresso com foco nos resultados obtidos pela consulta pública sobre o tema realizada pelo Ministério da Educação.

Saída do país

Uma foto publicada pelo ex-deputado Deltan Dallagnol em Chicago, nos EUA, gerou uma série de teorias nas redes sociais de que ele estaria fugindo do Brasil após ter seu mandato cassado pelo TSE. A assessoria do ex-parlamentar afirmou que ele está participando de uma conferência no país estrangeiro e que deve voltar à Curitiba até julho.

Reforço na saúde

Representantes dos consórcios de saúde dos municípios gaúchos irão ampliar o apoio no Sistema de Gerenciamento de Consultas do RS. Cada entidade atuante no Estado irá realizar a contratação de dois médicos para auxiliar na regulação estadual e no combate às filas de atendimentos.

Apoio psicossocial

A Secretaria Estadual da Saúde incluiu o reforço no atendimento psicossocial nas ações oferecidas para auxiliar as famílias atingidas pelos temporais no Litoral Norte gaúcho. A medida visa fornecer um espaço de escuta aos moradores que tiveram suas casas impactadas pela devastação decorrente das fortes chuvas.

Reforma tributária

O prefeito Sebastião Melo participa nesta terça-feira em Brasília de um seminário sobre a Reforma Tributária, na Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O encontro promoverá um debate entre lideranças políticas sobre o impacto da reforma nos entes federativos.

Antecipação de 13º

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta segunda-feira a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais para o dia 17 de julho. O prefeito Sebastião Melo atribuiu o adiantamento pelo segundo ano consecutivo à manutenção do equilíbrio das contas da gestão municipal.

Orla Para Todos

A secretaria de Esportes de Porto Alegre realiza nesta terça-feira, em parceria com clubes privados, o lançamento do Projeto Orla Para Todos. A iniciativa visa promover a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social e com deficiência física oferecendo aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas.

