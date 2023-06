Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de junho de 2023

Ministério Público de Contas solicitou nesta terça-feira ao TCU que estenda a auditoria sobre o uso do cartão corporativo pelo presidente Lula.

Cartão corporativo

O Ministério Público de Contas solicitou nesta terça-feira ao TCU que estenda a auditoria sobre o uso do cartão corporativo pelo presidente Lula também aos dados de governos anteriores. O requerimento tem foco nas transações realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com a alegação de “reiterados indícios de utilizações indevidas”.

Cartão corporativo II

O subprocurador-geral Lucas Furtado justifica a solicitação a partir da bipolaridade política ainda presente no Brasil, afirmando que solicitar a revisão das transações de apenas um governo poderia “inflar ainda mais os ânimos dos dois lados antagônicos”. Ele aponta que os gastos de cartões corporativos são objetos de repercussão em todas as gestões e que a auditoria deve auxiliar o TCU a fixar critérios de uso do recurso.

Encontro confirmado

O presidente Lula se reunirá nesta quarta-feira na Itália com a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni. O encontro, confirmado de última hora, representa uma tentativa do governo brasileiro em aproximar-se da líder italiana, conhecida pelo seu alinhamento político à direita.

Prorrogação de exclusividade

O governo federal prorrogou por 15 dias a exclusividade para pessoas físicas comprarem carros com os descontos oferecidos a partir de medidas de barateamento do Planalto. Ao final do prazo, empresas também poderão ser beneficiadas pelo incentivo.

Convocações aprovadas

A CPMI dos Atos Golpistas aprovou nesta terça-feira as convocações para depoimentos solicitados por parlamentares da oposição do governo. Entre os nomes requeridos estão o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias e o ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura da Cunha.

Convocações aprovadas II

A CPI do MST na Câmara aprovou nesta terça-feira a convocação de um dos líderes do movimento, João Pedro Stedile, para depor no colegiado. Em contrapartida, a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi retirada de pauta após articulação da base governista na Câmara.

Taxação suspensa

A Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão da cobrança de taxa para transferências via PIX por contas jurídicas que seria implementada em julho. O banco afirmou que o adiamento foi determinado para fornecer mais tempo para adaptação dos clientes, além de maiores informações sobre a decisão.

Pedido presidencial

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira que o presidente Lula solicitou à Caixa que suspendesse temporariamente a decisão sobre a taxa. O assunto deve ser discutido entre o Planalto e o banco após o chefe do Executivo retornar da Europa.

Arcabouço fiscal

O Senado deve votar nesta quarta-feira o projeto do novo arcabouço fiscal da União. Caso o texto tenha alterações na Casa, ele retornará para avaliação da Câmara, a qual deve ocorrer somente a partir do dia 4 de julho.

Sabatina

O advogado Cristiano Zanin será sabatinado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para sua indicação ao STF. Nomeado pelo presidente Lula ao cargo, caso seja aprovado pelo colegiado ele passará por votação no plenário da Casa.

Mais Médicos

Os senadores aprovaram nesta terça-feira a MP que determina a retomada do programa Mais Médicos. A medida, que está em vigor desde março, deve ser sancionada pelo presidente Lula após o retorno da viagem à Europa.

Pedido de ajuda

O vice-governador do RS, Gabriel Souza, reuniu-se nesta terça-feira com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, para apresentar a situação do RS após os impactos do ciclone que atingiu o Estado. Ele solicitou apoio ao governo federal na reativação de serviços nos municípios atingidos, além da reconexão de locais que ficaram isolados com a obstrução de vias e destruição de pontes.

Comitiva em Brasília

O governador Eduardo Leite lidera nesta quarta-feira uma comitiva do governo gaúcho em Brasília para dar continuidade na apresentação de demandas do RS ao Planalto. Entre os encontros previstos estão reuniões com os ministérios da Integração, dos Transportes, e do Desenvolvimento Agrário.

Pautas do agro

Na reunião com Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, a comitiva deve apresentar pautas sobre a agricultura familiar gaúcha. Além disso, serão debatidos ainda questões relacionadas à atuação de programas federais do setor agropecuário no RS.

Situação de emergência

O Centro de Operações da Defesa Civil do RS contabilizou até esta terça-feira um total de 14 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência a partir dos recentes temporais. A homologação das documentações auxilia na captação de recursos do governo federal para ajuda humanitária e o restabelecimento dos locais atingidos pelo fenômeno climático.

Protesto dos municipários

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre promoveu nesta terça-feira uma manifestação em frente à prefeitura da Capital. O ato público foi realizado em reivindicação do reajuste de 11,25% dos servidores municipais, além de outras demandas da categoria.

