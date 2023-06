Colunistas Grêmio e América-MG se enfrentam nesta quinta pelo Brasileirão

21 de junho de 2023

O grupo gremista realizou treino fechado nessa quarta (21). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na retomada do Campeonato Brasileiro, após breve paralisação para a chamada “Data-FIFA”, o Grêmio recebe na Arena, na noite desta quinta-feira (22), o América-MG, em partida válida pela 11ª rodada da competição. O jogo está marcado para as 19h.

Depois de derrota por 3 a 0 para o Flamengo no dia 11 de junho, uma vitória sobre o adversário mineiro pode levar o Tricolor gaúcho, que ocupa a 6ª colocação na tabela, de volta ao G-4 (zona de classificação à Libertadores da América).

Para o compromisso, o treino da manhã desta quarta (21) foi com portões fechados à imprensa com início sob as orientações da equipe de preparação física e a sequência com o técnico Renato Portaluppi aperfeiçoando algumas questões táticas. O trabalho foi finalizado com o tradicional recreativo que ocorre na véspera das partidas.

O time que vai a campo tem dois desfalques confirmados: Bruno Uvini e Kannemann receberam o terceiro cartão amarelo na última partida, contra o Flamengo, e cumprem suspensão. Quem retorna é o lateral-esquerdo Reinaldo. Ele também cumpriu suspensão diante da equipe carioca, no Maracanã.

Trânsito

Para o transporte dos torcedores gremistas até o estádio, duas linhas especiais de ônibus (Linhas F04 Futebol Arena e T2.3 Transversal 2/Arena) e uma lotação (Linha 60.4 Parque Humaitá) começam a circular a partir das 15h53. A abertura dos portões está marcada para as 17h.

Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem a linha de trem urbano deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro da Arena.

