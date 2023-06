Colunistas Presidente Lula é cada vez mais refém do chefão da Câmara

Por Leandro Mazzini | 22 de junho de 2023

Blocão do Lira

A faca no pescoço dos ministros palacianos está a cada dia mais afiada, e o presidente Lula da Silva mais refém do chefão da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL). Ele consolida seu poder. Agora atraiu as bancadas governistas do PDT e PSB para formar o maior bloco parlamentar da Casa, com 174 deputados. Conhecido como Blocão do Lira, o maior agrupamento da Câmara mistura governistas, esquerdistas e direitistas do Cidadania, PSDB, Patriota, Avante e Solidariedade, além do Progressistas do próprio presidente da Câmara. A moeda de atração das bancadas foi o poder de nomear relatorias e presidências das comissões que vão analisar as Medidas Provisórias. Cada partido fica dois messes na liderança. O líder atual é André Figueiredo (PDT-CE).

Crise na agenda

Ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França desembarca hoje em Minas Gerais com uma encrenca. Marcou intensa agenda e convidou só dois da cúpula do PSB mineiro, seu partido, enquanto outros se sentiram desmerecidos. Lira vai a Governador Valadares, Conselheiro Lafaiete e à capital BH. E o problema é maior. Em companhia de alguns bolsonaristas locais, como o senador Carlos Viana (Podemos) e seu filho deputado do PL de Bolsonaro.

Guilhotina elétrica

O clima está horrível na Eletrobras com o programa de demissão voluntária que a direção acabou de lançar. Além de gerar dúvida nos corredores, entre todos os funcionários de qualquer carreira, houve um discreto recado de que seria melhor se inscreverem porque a demissão futura é certa. Estima-se que a degola será de 1.500 funcionários.

Conflito

Caiu como uma bomba nos círculos jurídicos e no STF a notícia que revelou um conflito de interesses do presidente de uma arbitragem de acionistas minoritários contra a Petrobras, o advogado Anderson Schreiber. Ele teria omitido que advoga para uma associação de acionistas minoritários que move processo idêntico àquele em que ele é o julgador máximo. Um claro conflito de interesses não revelado como manda a lei. Schreiber foi procurado pela reportagem, mas não comentou o caso.

Investimento chinês

A Frente Parlamentar Brasil-China definiu como meta aprovar os 15 acordos assinados pelo presidente Lula da Silva quando visitou o país. O presidente da Frente, Daniel Almeida (PCdoB-BA), recebeu nesta terça-feira o embaixador chinês, Zhu Quingqiao, para azeitar a legislação brasileira de olho nos investimentos nas áreas de tecnologia da informação, mobilidade urbana, mineração, transportes e produção de carnes.

Pe. Kelman

Padre Kelman, aquele que concorreu à presidência da República pelo PTB, tomou gosto pela política. Passou a frequentar os gabinetes de deputados e senadores para reforçar a campanha contra a aprovação de qualquer instrumento legal, pelo Congresso, que amplie as possibilidades de aborto legal. Tem sido visto com a famosa batina.

Seguro$

O empresário brasileiro está contratando mais seguros: de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o País arrecadou R$ 1,1 bilhão entre janeiro e abril, 20% na comparação com o mesmo período de 2022. Em indenizações, os segurados receberam R$ 599 milhões. As principais coberturas do seguro empresarial envolvem incêndio ou explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e lucros cessantes.

ESPLANADEIRA

# Almoço do LIDE Brasília recebe hoje no Lago Sul o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

# Aeroporto de BH e Azul Linhas Aéreas anunciam novas conexões para Flórida e Curaçao.

# Editora Comunicação de Fato lança o livro “O Ascensorista”, de Eduardo Costa.

# Ministério das Comunicações informa que 30% dos municípios estão aptos a receber tecnologia 5G.

# PUC-Rio inaugura hoje Centro de Referência de Avaliação da Performance e Bem-estar.

# Públicas e privadas podem se inscrever no Prêmio Escolas Sustentáveis até 5 de agosto.

# RNI, do grupo Empresas Rodobens, recicla mais de 2 T de resíduos de obras.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-06-22