Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 4 de julho de 2023

O Ministério da Fazenda deve revisar a projeção de crescimento econômico do país em 2023 para uma média de 2,5% a 3%. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Previsão positiva

O Ministério da Fazenda deve revisar a projeção de crescimento econômico do país em 2023 para uma média de 2,5% a 3%. De acordo com o secretário de Política Econômica da pasta, Guilherme Mello, a elevação ocorre frente à melhoria que a economia brasileira vem apresentando nos últimos meses.

Cúpula do Mercosul

O presidente Lula participa nesta terça-feira na Argentina da 62ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. A reunião marca a posse do Brasil na presidência temporária do bloco sul-americano.

Resposta à UE

Lula apresentará durante a cúpula o documento de resposta à União Europeia relacionado às exigências para a conclusão do acordo de livre comércio com o Mercosul. Se o material for aprovado pelos líderes sul-americanos, o presidente brasileiro deve entregá-lo à UE durante a reunião do bloco europeu com a CELAC neste mês em Bruxelas.

Análise de recurso

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, analisará o recurso extraordinário que será apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar reverter sua inelegibilidade. O ministro será responsável por avaliar a admissibilidade do apelo.

Depoimento adiado

A CPMI dos Atos Golpistas adiou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid para o dia 11 de julho. A postergação ocorre a partir da intensa agenda de votações na Câmara dos Deputados nesta semana.

Bolsa Atleta

O presidente Lula assinou nesta segunda-feira a sanção de um projeto de lei que determina o mantimento da Bolsa Atleta para mulheres esportistas grávidas e puérperas. A medida garante o repasse do benefício até o recém-nascido completar 6 meses de idade.

Readequação do Ensino Médio

Secretários estaduais da Educação entregaram ao governo federal nesta terça-feira uma proposta de readequação do Novo Ensino Médio. O projeto de alteração parcial é apresentado a partir do posicionamento do Consed, que vê como inviável a revogação total da lei.

Equidade salarial

O governo federal anunciou a abertura de canais de denúncias relacionadas ao descumprimento da igualdade salarial por parte de empresas. A ação ocorre em paralelo ao projeto de lei do governo sancionado nesta segunda-feira que torna obrigatória a equidade de remuneração entre homens e mulheres de mesma função.

Atraso nas MPs

As movimentações relacionadas à votação da reforma tributária na Câmara devem atrasar a análise de medidas provisórias do governo federal. Entre as MPs pendentes de avaliação tem destaque a de elevação da isenção de IR e a que determina a retomada de obras para a educação básica.

Reforma tributária

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) realizou uma série de críticas neste final de semana à reforma tributária discutida no Congresso. Ele destacou que a proposta fere o pacto federativo e pode condenar a simplificação de tributos.

Pressão dos Estados

O governador Eduardo Leite participa nesta terça-feira, em Brasília, de uma reunião com líderes estaduais do Sul e Sudeste do país para debater questões relacionadas à reforma tributária. Os governadores devem pressionar os deputados de seus Estados por mudanças no texto da proposta.

Fim da greve

O governo estadual anunciou nesta segunda-feira a liberação de R$ 42 milhões às empresas do transporte metropolitano para o pagamento do subsídio a seus trabalhadores. Ao ser confirmado o repasse da primeira de quatro parcelas do montante, a categoria, que estava em greve, retomou a normalidade dos serviços.

Programa TEAcolhe

A Secretaria Estadual de Saúde anunciou nesta segunda-feira a lista dos 20 municípios gaúchos que receberão novos Centros de Atendimento em Saúde do Programa TEAcolhe. As unidades ampliarão o atendimento multidisciplinar a pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Oposição à reforma

O prefeito Sebastião Melo participa nesta terça-feira de uma mobilização da Frente Nacional dos Prefeitos em oposição à votação da reforma tributária na Câmara. O grupo de líderes municipais reivindica o que chama de “proposta mais simples e justa” de tratamento dos impostos.

Demandas dos municipários

Representantes do Sindicato dos Municipários reuniram-se nesta segunda-feira com o prefeito Sebastião Melo. A categoria apresentou à prefeitura reivindicações de reajuste salarial e alteração do plano de saúde, além do aumento no vale-alimentação.

Posse na Educação

O novo secretário municipal da Educação, José Paulo Rosa, tomou posse no cargo nesta segunda-feira. Mesmo em meio ao cenário de crise vivido pela pasta, ele afirmou que vê na secretaria um “cenário de oportunidades” e se compromete em avançar com o setor educacional de Porto Alegre.

Contratações no DMAE

A Câmara Municipal aprovou nesta segunda-feira o PL que autoriza a contratação de 25 operadores técnicos para o DMAE. A medida visa atender a demanda temporária e excepcional do órgão e garantir a eficiência na prestação dos serviços de água e esgoto.

Panorama Político

2023-07-04