Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 6 de julho de 2023

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu em chamar o presidente do Banco Central para explicar o atual patamar da taxa Selic. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Explicações no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se comprometeu em trazer o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar na Casa Legislativa o atual patamar da taxa Selic. A sessão, prevista para o início de agosto, ocorre a partir do pedido de apuração sobre o tema solicitado pela deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) e outros 17 parlamentares.

Sem alteração

O presidente Lula garantiu nesta quarta-feira a permanência de Nísia Trindade à frente do Ministério da Saúde. O cargo da ministra vem sendo alvo de interesse do Centrão, que tem buscado uma presença maior em postos de trabalho do Executivo.

Compensação ao aliado

Com a saída iminente de Daniela Carneiro do comando do Turismo, o presidente Lula segue articulando uma forma de compensar o marido da ministra e prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos). O chefe do Executivo já adiantou que deve construir um Instituto Federal e um hospital no município que tem o aliado à frente.

Saída confirmada

A ministra Daniela Carneiro deve se reunir com o presidente Lula nesta quinta-feira para oficializar seu desligamento da pasta do Turismo. De acordo com Waguinho, ela entregará sua carta de demissão ao chefe do Executivo agradecendo o espaço que teve no governo.

Apoio à reforma

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reunirá com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar convencê-lo a apoiar a votação favorável da reforma tributária na Câmara. O líder do Executivo paulista afirmou que concorda com 95% do texto da proposta em uma declaração ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ligação espanhola

O presidente Lula conversou por telefone nesta quarta-feira com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, recentemente empossado na liderança rotativa do Conselho da União Europeia. A negociação de avanço do acordo Mercosul-UE e a presença de Lula no encontro da CELAC com o bloco europeu estiveram em pauta no diálogo.

Repasse suíço

O conselheiro federal da Confederação Suíça, Guy Parmelin, anunciou nesta quarta-feira que seu país passará a fazer doações para o Fundo Amazônia. Sem mencionar valores, ele apontou durante o Fórum Brasil-Suíça de Investimentos e Inovação em Infraestrutura e Sustentabilidade o repasse para as próximas semanas.

Exonerado

O presidente interino do INSS, Glauco Fonseca Wamburg, foi exonerado do cargo pelo governo federal nesta quarta-feira após supostas irregularidades nos cinco meses em que esteve à frente do órgão. Ele é suspeito de promover a utilização de recursos públicos para o custeio de passagens e diárias pessoais.

Solicitação de arquivamento

Advogados do Google solicitaram ao STF o arquivamento do inquérito que apura uma suposta participação da plataforma em uma campanha abusiva contra o projeto de lei das Fake News. A defesa alega que não há qualquer ação criminosa a ser investigada.

Nomeação ao STF

A indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. O advogado tomará posse oficialmente como ministro da Corte no dia 3 de agosto.

Reforço de segurança

O governo estadual entrega nesta quinta-feira um helicóptero para o Corpo de Bombeiros Militar, além de mais de 3 mil pistolas para a Polícia Civil. Em paralelo ao reforço de equipamentos será apresentado o novo fardamento da Brigada Militar.

Direção do BRDE

O ex-governador gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, toma posse nesta quinta-feira como presidente e diretor de Operações do BRDE. Desde que sua indicação foi aprovada pelo Banco Central há duas semanas ele já vem realizando atividades internas nas áreas técnicas da entidade.

Venda da Corsan

O presidente do TCE, conselheiro Alexandre Postal, deu parecer favorável nesta quarta-feira à suspensão da medida cautelar que impedia a conclusão do processo de venda da Corsan. Após submetida ao pleno do Tribunal a decisão deve permitir a assinatura do contrato da transação com o consórcio Aegea.

Concessão de áreas

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira que concluiu a definição de detalhes do modelo de concessão do Parque Marinha Brasil/Trecho 3 da Orla do Guaíba à iniciativa privada. A proposta será encaminhada para análise do TCE e tem previsão de implantação para o primeiro trimestre de 2024.

Segurança Alimentar

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que determina a criação do Programa Municipal de Segurança Alimentar. A iniciativa visa garantir acesso regular e permanente da população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade a alimentos, além de incentivar a alimentação saudável de baixo custo.

Lei Paulo Gustavo

O secretário municipal de Cultura, Henry Ventura, apresentou à Câmara de Vereadores nesta quarta-feira a forma de aplicação da Lei Paulo Gustavo na capital gaúcha. A execução do projeto que destina verbas a iniciativas culturais está prevista para até dezembro de 2023 em Porto Alegre.

Transtornos elétricos

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal recebeu nesta terça-feira demandas de consumidores que foram afetados por transtornos causados pela CEEE Equatorial em Porto Alegre. O colegiado se reunirá com o presidente da entidade para averiguar as questões, além de estabelecer a análise individual das tarifas dos moradores com suspeita de cobranças abusivas.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

