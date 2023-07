Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 9 de julho de 2023

Lula e Marcelo Freixo, presidente da Embratur. (Foto: Ricardo Stuckert)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Expectativa positiva

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que espera que a reforma tributária seja aprovada com facilidade no Senado Federal. Ele destacou que o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), aprovado pela Câmara, atende a diferentes propostas sobre o tema apresentadas por senadores.

Análise detalhada

Apesar do otimismo de Haddad para a breve tramitação da reforma tributária no Senado, os parlamentares da Casa já adiantaram que desejam tempo para analisar a medida. Além disso, há previsão de que o texto seja alterado pelos senadores, o que fará com o projeto retorne para uma nova votação na Câmara dos Deputados.

Amazônia em pauta

O presidente Lula viajou à Colômbia neste sábado para reunir-se com o presidente do país, Gustavo Petro. Os líderes sul-americanos debateram sobre medidas de preservação e desenvolvimento da Amazônia.

Reconciliação

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que sua relação com o governador de SP, Tarcísio de Freitas, “voltou como era antes”. Ele reuniu-se com o líder paulista nesta sexta-feira após os desafetos decorrentes de sua divergência de ideias sobre a reforma tributária.

Preservação de amizade

Antes da reconciliação entre Bolsonaro e Tarcísio, o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) defendeu o governador paulista em uma ligação com o ex-presidente. Ele afirmou que Tarcísio estava correto em seu posicionamento sobre a reforma, e que é um amigo que “precisa, acima de tudo, ser preservado”.

Liderança reconhecida

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que Arthur Lira (PP-AL) foi uma grande liderança na aprovação da reforma tributária na Câmara. Ele destacou ainda que somente os “extremistas” foram contrários à aprovação do texto.

Saída honrosa

Com o desligamento iminente de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, o Planalto tem estudado uma “saída honrosa” para a ministra. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, já anunciou que ela pode ser indicada para a vice-liderança do governo na Câmara.

Embratur inalterada

Apesar do interesse do União Brasil em receber o comando da Embratur, o presidente Lula já afirmou que não é favorável à saída de Marcelo Freixo (PT) do posto. Mesmo com o órgão pertencendo à alçada do Ministério do Turismo, a alteração na liderança da pasta federal não deve afetar a permanência do petista no cargo.

Manutenção do Pronampe

O governo federal repassou nesta sexta-feira um total de R$906,8 milhões para o Fundo de Garantia de Operações do Pronampe. Os recursos são destinados à manutenção das atividades do órgão de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte.

Congresso da UNE

O Congresso da União Nacional dos Estudantes na próxima quinta-feira deve contar com a presença do presidente Lula. O evento, que reunirá cerca de 10 mil estudantes de todo o país, tem entre suas pautas de discussão a “reconstrução do Brasil e a derrota do fascismo”.

Novo Ensino Médio

O Ministério da Educação anunciou nesta sexta-feira o recebimento de mais de 150 mil contribuições na consulta pública sobre o Novo Ensino Médio. As colaborações auxiliarão a pasta nas discussões da avaliação e reestruturação da política educacional.

Visita de Brasília

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, acompanhou a comitiva do governo federal no RS neste sábado durante a plenária estadual para a elaboração participativa do Plano Plurianual na Assembleia gaúcha. Em paralelo ao evento, ela reservou espaço em sua agenda para dialogar com líderes do MDB no Estado.

Pagamento de dívidas

O governo federal realizou o pagamento de R$1,63 bilhão em dívidas dos estados e municípios brasileiros em junho, incluindo o RS. A transação ocorre a partir do papel da União como garantidora em empréstimos dos Executivos estaduais e municipais com instituições financeiras.

Vacina da Polio

O Ministério da Saúde irá substituir gradualmente a “gotinha” contra a poliomielite pela versão inativada do imunizante a partir do ano que vem. A mudança, confirmada pela líder da pasta, Nísia Trindade, é embasada em novas evidências científicas para a prevenção da doença.

Mobilidade urbana

A prefeitura de Porto Alegre abre nesta segunda-feira a segunda chamada para inscrições de entidades interessadas em compor o novo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O órgão será dividido entre representações do poder público e da sociedade civil, e instalado como substituto do Conselho Municipal de Transportes Urbanos.

Redução de gastos

Os vereadores da Câmara de Porto Alegre utilizaram apenas 14,11% do valor disponível para a Quota Básica Mensal de seus gabinetes no primeiro semestre de 2023. A utilização da verba teve uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nivelamento de tampas

A terceirizada indicada pela Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre para o nivelamento das tampas de poços de visita nas vias da Capital deu início aos trabalhos na semana passada. A previsão é de que sejam ajustadas cerca de 300 peças do tipo que causam transtornos no trânsito porto-alegrense.

