10 de julho de 2023

Eduardo Leite participa nesta semana de um curso sobre Economia Verde na Universidade de Stanford (EUA). (Foto: Reprodução/Twitter)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desmatamento zero

O presidente Lula participou neste sábado na Colômbia de uma Reunião Técnico-Científica da Amazônia promovida pelo líder do país, Gustavo Petro. O chefe do Executivo brasileiro propôs que os outros países abrangidos pela floresta amazônica possam aderir à meta de zerar o desmatamento até 2030 ao lado do Brasil.

Novos protecionismos

Apesar de cobrar investimentos de países desenvolvidos para o combate ao desmatamento, Lula destacou que a transição ecológica não pode justificar “novos protecionismos”. Ao lado de Gustavo Petro, o presidente brasileiro afirmou que o processo não deve servir de fachada para um neocolonialismo.

Posicionamento rígido

A postura de Lula frente às exigências da União Europeia para a conclusão do acordo com o Mercosul deve passar a ser mais rígida durante a cúpula do bloco com a Celac neste mês. O líder brasileiro deve reafirmar o seu repúdio ao que chama de “ameaças” da UE, além de propor medidas de proteção ambiental inseridas em uma lógica de colaboração com os europeus.

Força tarefa

Os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, devem concentrar esforços no Senado para articular a aprovação da reforma tributária na Casa. Eles planejam dialogar individualmente com senadores para avançar com a proposta.

Imposto do pecado

Os setores da indústria e do agronegócio devem atuar em conjunto para alterar trechos da reforma tributária no Senado. Os segmentos desejam a alteração do chamado “imposto do pecado”, que será cobrado sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Lealdade

Após os episódios de divergência com Jair Bolsonaro, o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou neste domingo que sempre será leal ao ex-presidente. Ele destacou ainda sua gratidão ao aliado pelo posto que ocupa no Executivo paulista.

Lealdade II

Bolsonaro postou um “story” em sua conta do Instagram neste domingo no qual relembra feitos do Ministério da Infraestrutura de sua gestão, que era comandado por Tarcísio de Freitas. A publicação foi veiculada após a demonstração de gratidão do governador paulista.

Pseudominuta

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou ao TSE que “nem lembrava” da minuta de golpe encontrada em sua casa após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele descreveu o documento como uma “pseudominuta” e afirmou que o local onde estava o material não teve a menor importância.

Turismo em alta

O Brasil teve um crescimento de 108% no número de turistas recebidos nos cinco primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período em 2022. No total, cerca de 2,97 milhões de viajantes internacionais visitaram o país durante o período.

Obras escolares

A comissão mista responsável pela análise da medida provisória que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica realiza sua primeira audiência nesta terça-feira. O colegiado deverá avaliar a liberação de R$4 bilhões do governo federal até 2026 para a conclusão de mais de 3,5 mil obras escolares.

Jogos de azar

O vice-presidente Geraldo Alckmin sinalizou ser favorável à legalização dos jogos de azar no Brasil. Em uma reunião na semana passada com o CEO de uma empresa israelense que atende cassinos, ele assentiu com a regulamentação da atividade e afirmou que deve fazer gestão no Planalto para avançar com a questão.

Sabatinas

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado avalia nesta terça-feira a nomeação de dez nomes para postos de órgãos federais. Os senadores irão sabatinar indicados para postos como o Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública da União e o Conselho Nacional do Ministério Público.

Acordos internacionais

A votação de 17 projetos de decreto de aprovação de acordos internacionais será pauta da Comissão de Relações Exteriores do Senado nesta quinta-feira. As propostas são oriundas da Câmara dos Deputados e os relatórios apresentados previamente são favoráveis às iniciativas.

Defesas agropecuárias

A proibição do contingenciamento de recursos para defesa agropecuária no Brasil será analisada nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A medida altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, impedindo a limitação de empenho ou movimentação financeira no segmento.

Economia Verde

O governador Eduardo Leite participa nesta semana de um curso sobre Economia Verde na Universidade de Stanford, nos EUA. Ao lado de outros líderes políticos brasileiros, ele assistirá a aulas sobre mudanças climáticas, economia global, inovação e sustentabilidade.

Direitos dos imigrantes

O prefeito Sebastião Melo sanciona nesta segunda-feira o PL que institui a Política Municipal para Migrantes, Refugiados, Apátridas, Asilados Políticos e Vítimas, em situação migratória interna ou externa, de redução à condição análoga à de escravo e/ou de tráfico humano. A proposta visa garantir direitos fundamentais e sociais aos cerca de 35 mil imigrantes presentes em Porto Alegre.

