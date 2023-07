Colunistas Presidente da Assembleia Legislativa gaúcha reafirma a necessidade de um Marco da Educação

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin: prioridade para a educação Foto: Reprodução Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin: prioridade para a educação Foto: Reprodução

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB), reafirmou nesta segunda-feira (10) a prioridade do seu mandato à frente do Legislativo para a educação.

Segundo ele, a meta é trabalhar com todos os deputados na construção do Marco Legal da Educação para o Estado. Zanchin mencionou também a tarefa que aguarda os deputados quando o debate sobre a proposta de Reforma Tributária votada pelo Congresso passar para o debate do legislativo estadual para as regulamentações previstas no bojo do projeto principal.

Ele esteve reunido no Plaza São Rafael em Porto Alegre com o presidente do Clube de Opinião, Fernando Di Primio, e jornalistas que integram a entidade para uma conversa sobre diversos temas.

O presidente do Legislativo explicou que a série de encontros que tem promovido em diversas regiões do Estado para debater opções para melhorar a qualidade da educação pretende formatar um conjunto de medidas legislativas para o setor.

O projeto prioriza estreitar o diálogo com o governo do Estado e a sociedade. “A qualidade que perdemos na educação prejudica o desenvolvimento do Estado”, afirma, mencionando dados preocupantes do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar indicando que, no 3º ano do Ensino Médio, o último antes de sair da escola, 96% dos alunos têm desempenho abaixo do esperado em matemática enquanto 73% sabem apenas o básico ou menos do que isso em língua portuguesa”.

São alguns dados “que demonstram a necessidade de um conjunto de projetos e leis colocando a educação acima das questões partidárias”.

As razões do projeto

Vilmar Zanchin explicou que, diante da magnitude do problema, o Legislativo não poderia manter o debate da educação apenas na comissão de Educação “que por tradição é comandada pelo PT e ali a pauta tem sido uma só: aumento de salários para professores, e mais nada”.

“Para que esse debate seja mais amplo, entendemos que não deveria ficar restrito apenas à Comissão de Educação, e por esta razão colocamos o tema num patamar acima, trazendo-o para a presidência, e estimulando um debate institucional e mais amplo. A Assembleia, por ser o único poder que representa 100% da sociedade, tem como se envolver nesse debate buscando resultados concretos”, avalia.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Presidente da Assembleia Legislativa gaúcha reafirma a necessidade de um Marco da Educação

