Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 11 de julho de 2023

(Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Troca de comando

Pessoas próximas ao presidente Lula afirmam que há a possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin deixar o comando do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O possível desligamento pode ocorrer para ceder a liderança da pasta ao Centrão, integrando a articulação do Planalto no Congresso.

Troca de comando II

O comando do Ministério do Esporte também está entre os postos que podem ter alterações para ampliar o número de membros do Centrão no Planalto. A atual líder da pasta, Ana Moser, pode dar lugar ao deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) em um momento oportuno para o governo.

Visita ao Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se nesta terça-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para dialogar sobre a tramitação da reforma tributária na Casa. Ele deve solicitar ao líder parlamentar apoio na celeridade da análise do texto pelos senadores.

Prioridade da Casa

Rodrigo Pacheco afirmou nesta segunda-feira que a votação da reforma tributária está no topo das prioridades do Senado. O presidente da Casa deu indícios de que deve trabalhar para que o texto avance rapidamente.

Orçamento 2024

Fernando Haddad participou nesta segunda-feira de uma reunião na Casa Civil para discussão do Orçamento de 2024. O diálogo integra a preparação do Executivo para o envio do Projeto da Lei Orçamentária Anual ao Congresso até o final de agosto.

Queda na inflação

O Boletim Focus do Banco Central desta semana apontou uma queda na previsão da inflação para 2023 pela oitava vez consecutiva. A publicação apresenta uma projeção de 4,95% para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo no final deste ano.

Leilões federais

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta segunda-feira que o governo aguarda a redução da taxa básica de juros no país para a realização de leilões na pasta. Ele apontou a queda do índice como fundamental para a realização de 35 processos do gênero até 2026.

Perseguição de aliados

Deputados do PL têm reclamado em grupos internos do partido de sofrerem perseguição de colegas da legenda ao votarem em medidas contrárias aos posicionamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares afirmam que os ataques de aliados iniciaram após a votação do arcabouço fiscal na Câmara.

Convocação

A CPI do MST na Câmara vota nesta terça-feira os requerimentos dos deputados federais Ricardo Salles (PL-SP) e Evair de Melo (PP-ES) para convocar o líder da Casa Civil, Rui Costa, a depor no colegiado. Os parlamentares solicitam explicações sobre ações do movimento do estado da Bahia durante o período em que o ministro era governador.

Desarquivamento

O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou o desarquivamento de uma investigação sobre irregularidades cometidas por membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Entre as acusações se destacam crimes de epidemia com resultado morte, falsa comunicação de crime e prevaricação.

Suspensão do campeonato

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) solicitou nesta segunda-feira a suspensão do Campeonato Brasileiro de Futebol. A medida foi solicitada a partir da morte de uma torcedora em meio a um conflito entre as torcidas do Flamengo e do Palmeiras no sábado.

Explicações à PF

A Polícia Federal agendou para esta quarta-feira a oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro relacionada às investigações sobre um plano contra o estado democrático de direito envolvendo o senador Marcos do Val (Podemos-ES). O parlamentar já afirmou anteriormente que foi coagido pelo ex-presidente a participar da trama.

Lição de Casa

O governo gaúcho anunciou a retomada de cinco obras em escolas estaduais nesta semana a partir do programa Lição de Casa. O projeto determina um repasse de R$101,4 milhões para a qualificação da rede gaúcha de ensino.

Potenciais químicos

O governador em exercício, Gabriel Souza, recebeu nesta segunda-feira uma comitiva dos municípios de Montenegro e Triunfo. O grupo apresentou ao líder estadual as demandas do Grupo de Trabalho que atua no fomento do desenvolvimento do Polo Integrado da Química de Triunfo.

Censo animal

A prefeitura de Porto Alegre inicia no dia 24 de julho a realização de um censo para identificação da população de cães e gatos domésticos na Capital. A iniciativa visa aprimorar as políticas públicas voltadas à causa animal realizadas pelo município.

Candidata definida

A nomeação de Manuela d’Ávila como representante do PCdoB na disputa pela prefeitura de Porto Alegre em 2024 foi aprovada pelo comitê municipal do partido nesta segunda-feira. Apesar da possibilidade dela se mudar para os EUA até a metade do próximo ano, a legenda a considera o principal nome da esquerda para o pleito.

Parque Harmonia

O Ministério Público do RS deve monitorar as intervenções realizadas no Parque Harmonia após verificar os impactos decorrentes da extração de mais de 100 árvores no local. O órgão solicitará à empresa responsável pela obra diferentes relatórios com detalhamento do projeto.

Panorama Político

2023-07-11