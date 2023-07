Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Torres terá que devolver os salários que recebeu enquanto esteve em prisão preventiva. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Negociações de cargos

Após retornar da cúpula CELAC-UE na Europa, o presidente Lula deve se encontrar nesta quinta-feira com o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O encontro será pautado pelas negociações relacionadas a ampliação do Centrão no quadro ministerial do governo.

Segurança pública

O governo federal deve anunciar nesta semana um conjunto de medidas relacionadas à área de Segurança Pública. A informação foi confirmada pelo ministro Flávio Dino, nas redes sociais, que mencionou ações sobre combate ao crime organizado, controle de armas e operações policiais integradas com os Estados.

Investimentos rurais

O presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, Álvaro Lario, reúne-se nesta semana com o presidente Lula em Brasília. Acompanhados de ministros do Planalto, eles discutirão questões relacionadas a novos investimentos voltados ao combate à pobreza e à insegurança alimentar em áreas rurais.

Destaque emergente

O nome do governador de MG, Romeu Zema (NOVO), tem ganhado força como potencial representante da direita nas eleições de 2026. O destaque para a possível participação no pleito foi ampliado a partir dos ruídos entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro, além da inelegibilidade do ex-presidente.

Acusações negadas

O primeiro dos três envolvidos nos ataques à família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, prestou depoimento à PF neste domingo. O empresário Alex Zanatta Bignotto negou todas as acusações de agressão física e verbal contra o magistrado e seus familiares.

Atos inadmissíveis

O vice-presidente Geraldo Alckmin se manifestou neste domingo em solidariedade a Alexandre de Moraes, frente ao episódio de ataques contra o magistrado. Ele descreveu os atos como “inadmissíveis” e afirmou que o “clima de ódio e desrespeito provocados por alguns não pode continuar”.

Devolução de salário

A Polícia Federal decidiu que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, terá de ressarcir aos cofres públicos os salários que recebeu enquanto esteve em prisão preventiva. Ele possui uma remuneração mensal bruta de R$30 mil a partir de seu cargo de delegado junto à corporação.

Individualização de casos

Familiares e advogados dos presos em função dos atos golpistas do dia 8 de janeiro pediram à Comissão de Segurança Pública do Senado a individualização dos casos decorrentes do episódio. Eles afirmam que os processos não estão sendo diferenciados de acordo com os atos de cada cidadão envolvido nas invasões.

Rota 2030

O BNDES anunciou que deve disponibilizar R$200 milhões para infraestrutura e mobilidade sustentável relacionados ao programa Rota 2030. A iniciativa destinada à cadeia automotiva fornece apoio a ações de desenvolvimento tecnológico, inovação, competitividade, eficiência energética e qualidade.

Abaixo-assinado

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, lançou neste sábado, ao lado do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), uma campanha pela exoneração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os parlamentares divulgaram um vídeo nas redes sociais com um link que direciona para um abaixo assinado contra o líder da autarquia.

Pedido de impeachment

O senador Luís Carlos Heinze (PP-RS) criticou neste sábado nas redes sociais as declarações do ministro do STF, Roberto Barroso, durante o Congresso da UNE. Em uma publicação solicitando o impeachment do magistrado, o parlamentar afirmou que espera que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) atue “com a devida responsabilidade” frente ao episódio.

Recesso parlamentar

O Congresso Nacional inicia nesta semana o período de recesso informal. As sessões e convocações de parlamentares nas Casas Legislativas deverão ser retomadas a partir do dia 1º de agosto.

Recesso parlamentar II

Apesar de ainda não ter aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisito para o recesso oficial nas Casas Legislativas, os parlamentares realizaram um acordo informal para suspender as sessões durante o período correspondente. A análise da LDO deve ocorrer somente após a votação no novo arcabouço fiscal da Câmara.

Ausência na feijoada

Participando de um curso sobre Economia Verde nos EUA, o governador Eduardo Leite se ausentou neste sábado na feijoada de celebração dos 35 anos do PSDB, em São Paulo. A presença do gaúcho, que é presidente nacional do partido, era esperada para aproximá-lo da militância paulistana da legenda.

Reforço na polícia

O governador Eduardo Leite anunciou nas redes sociais que autorizou o chamamento de 400 policiais civis para o RS. O reforço no efetivo será destinado aos cargos de escrivães e inspetores da corporação.

Juro zero

A prefeitura de Porto Alegre apresenta nesta segunda-feira o programa Mais Crédito Juro Zero, destinado a microempreendedores locais da cadeia produtiva da cultura e da economia criativa. O projeto disponibilizará microcrédito sem juros para que os empresários invistam em seus negócios na capital gaúcha.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-144/

Panorama Político

2023-07-17