Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reforço de discurso

Após a fala infeliz sobre a escravidão no discurso em Cabo Verde, o presidente Lula solicitou o reforço de sua equipe preparatória de discursos. A medida visa evitar que gafes semelhantes ao episódio tornem a acontecer.

Arquivamento solicitado

O Ministério Público Federal solicitou nesta quinta-feira à Justiça Federal do DF o arquivamento da ação apresentada pela CPMI dos Atos Golpistas contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso de silêncio. O órgão alega que não houve comprovação de conduta criminosa por parte do militar no depoimento ao colegiado.

Retomada de negociações

De volta da viagem à Europa, o presidente Lula retomou as discussões sobre a troca de comando nos ministérios para ampliação do número de membros do Centrão no governo. Ele se reúne nesta sexta-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para dar continuidade às negociações.

Exigências de negociação

Parlamentares do Centrão afirmam que não aceitarão ministérios de baixo orçamento e pouca influência nas negociações com o Planalto. A relação de pastas federais que serão ofertadas aos partidos do espectro será determinada após a reunião de Lula com Arthur Lira.

Permanência defendida

A permanência de Silvio Almeida no comando do Ministério dos Direitos Humanos vem sendo defendida por entidades ligadas a movimentos negros e de periferia. As manifestações de apoio ocorrem a partir da sondagem da troca de liderança na pasta em meio às negociações com partidos do centro.

Agenda aberta

O novo ministro do Turismo, Celso Sabino, recebeu nos seus três primeiros dias de trabalho cinco ministros e 16 parlamentares em seu gabinete. A abertura de agenda se contrapõe a de sua antecessora, Daniela Carneiro, que era criticada por não atender membros do Congresso.

Aproximação com evangélicos

Tentando reduzir o distanciamento com o público evangélico, o Planalto montou uma força-tarefa de ministros para elaborar uma estratégia de aproximação. Com base em estatísticas, o grupo vem traçando o perfil de membros do segmento para a criação de políticas que reduzam suas represálias ao atual governo.

Reunião do Brics

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nesta quinta-feira de uma reunião via videoconferência com os chanceleres dos outros países do Brics. O encontro teve caráter preparativo para a cúpula presidencial agendada para agosto em Joanesburgo.

Expulsão do partido

O deputado federal Yury do Paredão (PL-CE), será expulso do Partido Liberal após aparecer em uma foto “fazendo o L” ao lado de ministros do governo Lula. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, que justificou o desligamento afirmando que o parlamentar não comunga com os ideais do partido.

Homofobia

O governador Eduardo Leite entrou com uma representação no Ministério Público contra o ex-deputado Jean Wyllys por homofobia. A denúncia decorre dos ataques nas redes sociais que o ex-parlamentar realizou contra o gaúcho em uma postagem criticando a manutenção das escolas cívico-militares no RS.

Café com Gov

Prefeitos de sete municípios gaúchos atingidos pelos ciclones extratropicais que passaram pelo Estado entre junho e julho foram recebidos pelo governador do RS nesta quinta-feira. Em um café da manhã no Palácio Piratini, Eduardo Leite ouviu demandas relacionadas à mitigação dos danos decorrentes do fenômeno climático.

Jogos da Copa

Servidores públicos estaduais da administração direta, autarquias e fundações poderão adotar horário excepcional de trabalho durante as partidas da seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo. A permissão foi concedida através de decreto publicado pelo governo do Estado nesta quinta-feira.

Pacto pela Educação

O vice-governador Gabriel Souza tomou posse nesta quarta-feira como conselheiro do Pacto pela Educação. O movimento colaborativo promove ações que visam tornar o RS referência em ensino no Brasil e no Mundo.

Demandas da agricultura

Secretários de Agricultura integrantes do Consórcio de Integração Sul e Sudeste reuniram-se nesta quarta-feira com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O grupo apresentou diferentes pautas do setor, com destaque para a preocupação dos Estados em relação à gripe aviária.

Inovação em pauta

A secretária estadual de Inovação, Simone Stülp, reuniu-se nesta quinta-feira em Brasília com representantes dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Planejamento e Orçamento para tratar de pautas prioritárias do RS. Entre as discussões teve destaque o avanço em pautas do setor de semicondutores e da cadeia do agronegócio no Estado.

Investigação da CEEE

O Ministério Público do RS instaurou processos de investigação em Promotorias de Justiça de três municípios gaúchos contra a CEEE Equatorial. Os inquéritos foram instaurados a partir do amplo número de clientes da empresa que ficaram sem energia elétrica após o ciclone extratropical que atingiu o Estado em junho.

Pedido de vista

A análise de recursos relacionados à cassação do vereador Alexandre Bobadra (PL) no Tribunal Regional Eleitoral do RS foi suspensa nesta quinta-feira a partir de um pedido de vista do desembargador eleitoral Caetano Lo Pumo. O magistrado tem até 20 dias para avaliar o caso e retomar o julgamento.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-148/

Panorama Político

2023-07-21