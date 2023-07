Cláudio Humberto Saúde deixa faltar insumos para detectar covid e etc

Por Cláudio Humberto | 21 de julho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o secretário-executivo da pasta, Swedenberger Barbosa, foram informados da “situação crítica” dos insumos para ações de vigilância em saúde e laboral, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em alertas ignorados. Estão em falta materiais para diagnóstico de Covid-19, Rubéola, Parvovírus, Chikungunya, Zika, além da Doença de Chagas. Somente este ano o Conass notificou o ministério por duas vezes.

Pane geral

O problema grita nos Laboratórios Centrais (Lacen) de todos os Estados, que trocam insumos entre si, quando têm, ou a população fica à mingua.

Logística capenga

Gestores que pedem o estoque ouvem que a trava está no departamento de logística. São pendências judiciais, licitações ou o produto esgotado.

Vacinação comprometida

O Conass alerta que a falta de insumos compromete a vacinação. Falta, por exemplo, diluente para vacinas contra Covid-19 e a poliomielite.

Embromation

Questionado pela coluna, o Ministério da Saúde pediu “tempo” para responder, demonstrando ignorar o problema. O espaço segue aberto.

Boric faz sucesso na Celac e Lula acusa o golpe

A reação agressiva de Lula (PT) ao presidente Gabriel Boric tem uma explicação: a vaidade ferida do petista, cujo discurso confuso e dúbio acabou ofuscado pelas declarações do presidente chileno, que defendeu em Bruxelas a condenação veemente de ditaduras como a Venezuela e a também à Rússia, pela invasão à Ucrânia. As palavras de Boric ganharam manchetes positivas e soaram como música aos ouvidos dos chefes de Estado e de governo da Europa e da América Latina.

Perdeu, playboy

Com seu discurso superado, Lula percebeu que sua pretensa liderança da esquerda no continente está sob xeque-mate.

Abaixo as tiranias

Gabriel Boric não deixa dúvidas do seu compromisso com as bandeiras históricas da esquerda, mas sem fazer concessões a tiranias.

Olha o vexame

Lula tenta “saída honrosa” para seu amigo ditador Nicolás Maduro, acusado de crimes contra a humanidade e de ligação ao narcotráfico.

Disputa antecipada

Falta muito para desenrolar o processo de Sérgio Moro (União-PR) na Justiça Eleitoral, mas os ânimos no PT paranaense estão aflorados. A petelhada já conta com sua cassação e se assanha para disputar a vaga.

Alegação risível

Não deve dar em nada a tentativa de criminalizar o silêncio do tenente-coronel Mauro Cid na CPI do 8 de Janeiro. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal do DF que arquive a representação.

Vieira humilhado

A reunião em Bruxelas reconfirma o papel humilhante do ministro Mauro Vieira como “chanceler de enfeite” do Brasil. Quem apareceu nas fotos e participou dos eventos, ao lado de Lula, foi o aspone Celso Amorim,

Segurança em números

Dados do Fórum de Segurança Pública revelam queda nos assassinatos no Brasil no último ano da gestão de Jair Bolsonaro. Foram 57.592 casos em 2018 contra 47.508 em 2022, o menor número em mais de 10 anos.

Tá fora

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, bateu o martelo e até já informou Yury do Paredão (CE), flagrado “fazendo o L”, da expulsão. Disse que o deputado federal “não comunga dos ideais” do partido.

Papagaio de pirata

Gerou comentários a inconveniência de Janja no meio das fotos da assinatura do Programa de Aquisição de Alimentos. A primeira-dama, que nada tem a ver com o ato, fez pose e se aboletou no meio dos ministros.

Aspirina

O petista chefão da Conab Edegar Pretto tem uma dor de cabeça pela frente. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acionou o Ministério Público para apurar repasse de R$200 mil pelo governo Lula para a cooperativa Terra Livre, ligada ao irmão Adelar Pretto, que é do MST.

Mudança cancelada

A mudança de endereço da Cracolândia, em São Paulo, opôs o prefeito Ricardo Nunes e governador Tarcísio de Freitas. O mal-entendido foi reconhecido por Tarcísio, que resolveu cancelar o deslocamento.

Pensando bem…

…o PL expulsou Yury Paredão por concluir que se trata de um deputado melancia: liberal por fora, bolorento por dentro.

PODER SEM PUDOR

Viveiro não é gaiola

Em campanha à presidência da Câmara nos anos 1990, Michel Temer foi orientado pelo amigo Heráclito Fortes (PFL-PI) a ser mais afável com os colegas eleitores: “Lá vem o deputado Augusto Viveiros. Diga-lhe pelo menos bom dia…” Temer seguiu a recomendação, mas, horas depois, ao reencontrar o deputado potiguar no Salão Verde, pisou na bola: “Como vai, deputado Gaiola?” Viveiros, claro, lembrou-se da gafe na hora de votar para presidente da Câmara.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

