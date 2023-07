Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Tema demandará negociações e articulação do Planalto junto aos parlamentares. (Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil)

Tema sensível

Lideranças partidárias da Câmara afirmam que o conjunto de projetos de lei do governo federal para endurecer penas dos crimes contra o Estado Democrático de Direito podem encontrar dificuldade de aprovação na Casa. Os deputados destacam que se trata de um tema sensível que demandará negociações e articulação do Planalto junto aos parlamentares.

Cirurgia agendada

O presidente Lula será submetido a uma cirurgia ainda este ano para tratar de uma artrose na região do quadril. A informação foi confirmada pela assessoria do chefe do Executivo neste domingo após ele passar por um procedimento médico no local.

Julgamento nebuloso

O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou na sexta-feira que o julgamento do TSE que o tornou inelegível ocorreu “de forma bastante nebulosa”. Ele afirmou desconhecer o crime pelo qual foi acusado, destacando que “o sistema não quer uma pessoa honesta na Presidência da República”.

Mudança de posicionamento

Valdemar Costa Neto, líder do PL, sinalizou que o partido ainda pode mudar o seu posicionamento sobre a Reforma Tributária no Senado. Apesar de admitir que Bolsonaro errou na comunicação contrária sobre o tema, ele destacou que a palavra final no partido ainda é do ex-presidente.

Suspensão de decreto

Deputados federais de oposição do governo protocolaram no sábado uma proposta de suspensão do novo decreto sobre armas do governo federal. Os parlamentares afirmam que a medida vai contra o Estatuto do Desarmamento e que exorbitou a função regulamentar que possui um decreto.

Golpe de sorte

Em uma entrevista a um site chileno publicada neste sábado, o ex-presidente Michel Temer afirmou que o impeachment de Dilma Rousseff foi “um golpe de sorte”. Ele atribuiu a saída da ex-mandatária a perda de apoio político e às pedaladas fiscais, afirmando que sua entrada como sucessor dela no governo estava prevista na Constituição.

Política externa

Temer comentou também na entrevista sobre o presidente Lula, elogiando a política externa que o atual chefe do Executivo vem mantendo. Ele criticou ainda as relações exteriores do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que não serviram “para ele, nem para o governo, nem para o país”.

Identidade visual

O ex-ministro do Turismo e deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) protocolou na Câmara um projeto de lei que determina a obrigatoriedade da utilização das cores da bandeira nacional em atos oficiais dos Poderes. A medida tem como alvo principal evitar a utilização da cor vermelha em peças do governo federal.

Créditos de carbono

O Ministério do Turismo encaminhará ao Congresso em agosto a proposta para regulamentar o mercado de créditos de carbono. A ação prevê que empresas possam financiar projetos de reflorestamento e de desenvolvimento sustentável em troca do direito de emitir gás carbônico.

Especulações de candidatura

As constantes agendas do vice-presidente Geraldo Alckmin em São Paulo e recepções de prefeitos do Estado têm gerado especulações sobre sua intenção em concorrer ao governo paulista em 2026. Caso a candidatura ocorra, a expectativa é de que ele mantenha uma chapa em composição com o PT.

Mutirões carcerários

O Conselho Nacional de Justiça retoma nesta segunda-feira os mutirões carcerários no país. As ações visam diminuir a lotação das prisões a partir da revisão de processos relacionados à restrição de liberdade.

Expulsão

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou a expulsão de Roberto Mantovani da legenda, a partir da investigação sobre o seu envolvimento em supostos ataques contra o ministro do STF Alexandre de Moraes em Roma, na Itália. Com aval da cúpula do partido, o empresário teve sua suspensão determinada por ato disciplinar.

Acesso a imagens

A defesa de Roberto Mantovani solicitou ao STF acesso às imagens do episódio de agressão a Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto em Roma. Os advogados estão avaliando também os custos para solicitar o material diretamente às autoridades italianas.

Cadastro negativo

A Advocacia-Geral da União está avaliando a inserção de devedores de multas aplicadas pelo Ibama em cadastro negativo. A medida visa traçar estratégias mais efetivas de recuperação dos créditos públicos e integra um acordo de cooperação entre as entidades.

Falta de energia

Prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul do RS reuniram-se neste domingo em Pelotas com o governador Eduardo Leite para dialogar sobre a falta de fornecimento de eletricidade em comunidades locais. Na presença de dirigentes da CEEE Equatorial, os líderes municipais solicitaram providências nos locais que estão com falhas no serviço há mais de 10 dias após o ciclone extratropical que atingiu o estado.

Apuração de irregularidades

Eduardo Leite afirmou no encontro que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS está apurando a situação. Caso sejam apontadas irregularidades, a CEEE Equatorial poderá sofrer sanções e até mesmo ter sua concessão cassada em casos de recorrência das falhas no serviço.

Panorama Político

2023-07-24