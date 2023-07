Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 27 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Flexibilização de regras

O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira que encaminhará ao Congresso uma proposta de alteração das regras de restrição aos gastos de governos estaduais. Entre os projetos previstos estão ajustes na Lei de Responsabilidade Fiscal e na implementação do regime de recuperação fiscal para as unidades federativas.

Flexibilização de regras II

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que as propostas devem ainda estabelecer medidas para facilitar a liberação de crédito aos estados e municípios. Ele atribui os projetos ao alavancamento de investimentos em todo o país.

Remoção de golpes

A Secretaria Nacional do Consumidor determinou nesta quarta-feira que o Google e o Facebook removam de suas plataformas anúncios falsos sobre o programa Desenrola Brasil, sob pena de multa. A determinação ocorre a partir da investigação do Ministério Público sobre a criação de sites falsos com o nome da iniciativa do governo federal utilizados para aplicar golpes.

Alarme falso

A sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços foi evacuada nesta quarta-feira após uma mala de viagem ter sido encontrada na garagem do prédio, junto a um exemplar da Constituição Federal. Apesar da movimentação, a ameaça de bomba foi posteriormente descartada por autoridades policiais do Gabinete de Segurança Institucional.

Procedimento médico

O presidente Lula realizou um novo procedimento médico nesta quarta-feira para redução da dor na região do quadril decorrente de uma artrose. Por não haver complicações da intervenção clínica, o chefe do Executivo segue nesta quinta-feira cumprindo agendas no Palácio da Alvorada.

Comando do IBGE

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, anunciou nesta quarta-feira a indicação de Marcio Pochmann como novo presidente do IBGE. Apesar de ter apoio de grande parte do PT, a nomeação do economista possui represálias de aliados do presidente Lula, como dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento.

Realocação no governo

Integrantes do Planalto estão avaliando a criação de uma agência pública atrelada ao Ministério do Esporte para a organização da participação do Brasil nas Olimpíadas de 2024. A seção é cogitada para alocar a ministra Ana Moser caso ela seja desligada da pasta federal.

Stopover no Brasil

O novo ministro do Turismo, Celso Sabino, está negociando com companhias aéreas a criação de programas de “stopover” para turistas estrangeiros no Brasil. A medida, comum em empresas do exterior, permite ao passageiro viajar para dois ou mais destinos pelo preço de uma só passagem.

Missão de retorno

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que entende como uma “missão” o seu retorno à presidência da República. Em um evento do PL ele voltou a criticar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em torná-lo inelegível por oito anos, afirmando que foi punido por suas “virtudes”.

Pedido de vista

O STF suspendeu o julgamento de uma ação que questiona o pagamento de adicionais à remuneração de integrantes do Ministério Público, a partir de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O relator do processo, ministro Luís Roberto Barroso, havia votado pela inconstitucionalidade da prática.

Investigação arquivada

As investigações no STF sobre o suposto patrocínio e fomento a atos antidemocráticos pelo deputado federal Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) foram arquivadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O magistrado justificou a decisão a partir da existência de outra apuração, em sigilo, que vem investigando ações do parlamentar desde novembro.

Remoção de post

A Justiça do RS determinou que o Twitter remova a publicação em que o ex-deputado federal Jean Wyllys realiza ataques preconceituosos contra o governador Eduardo Leite. A juíza Rosalia Huyer, da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre, estabeleceu ainda a quebra de sigilo de dados da conta do ex-parlamentar na plataforma.

IPE Saúde

Durante a apresentação de balanço do IPE Saúde nesta quarta-feira, o governador Eduardo Leite anunciou a nomeação de Paulo Afonso Oppermann como novo diretor-presidente do instituto. O médico pediatra assume no lugar de Bruno Jatene, que deixa o cargo para atuar na iniciativa privada.

Troca-Troca de Sementes

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural iniciou nesta quarta-feira as entregas do programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo relacionadas à safra 2023/24. O primeiro lote da iniciativa é destinado aos produtores que realizam o cultivo dos grãos no início do calendário de semeadura.

Reajuste dos municipários

O prefeito Sebastião Melo recebeu nesta quarta-feira a direção do Sindicato dos Municipários para uma nova rodada de discussões sobre a política salarial da categoria. As negociações entre as partes avançaram e a contraproposta da gestão municipal será avaliada em assembleia com os servidores na próxima semana.

Formações para a cozinha

A prefeitura de Porto Alegre realizou nesta quarta-feira um dia de formações para profissionais das equipes de cozinha das escolas municipais da Capital. As atividades contaram com orientações do Plano Nacional de Alimentação Escolar e da Vigilância Sanitária, além de discussões sobre relações interpessoais.

Reajuste na passagem

A Metroplan anunciou nesta quarta-feira um aumento de 6% no valor da tarifa do transporte intermunicipal a partir de agosto. O reajuste representa um quarto do percentual inicialmente calculado para 2023.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-154/

Panorama Político

2023-07-27