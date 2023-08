Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 4 de agosto de 2023

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Sem pressa

O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que não possui pressa para realizar a reforma ministerial que vem sendo avaliada pelo governo para abrir espaço ao Centrão no Planalto. Ele destacou que não há até então mudanças definidas na Esplanada, mas que na semana que vem uma decisão sobre o assunto será tomada.

Cerimônia de posse

O novo ministro do Turismo, Celso Sabino, tomou posse oficialmente nesta quinta-feira na pasta federal. Ele já vinha trabalhando na função desde o dia 14 de julho, quando sua nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

Representação arquivada

O Tribunal de Contas da União arquivou nesta quinta-feira uma representação que solicitava a suspensão do salário de R$39 mil recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O órgão encaminhará a representação ao TSE e à Procuradoria-Geral da República, a partir da alegação de que não possui competência para analisar a solicitação.

Posse no STF

O advogado Cristiano Zanin tomou posse nesta quinta-feira como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao assumir o cargo, ele herdou 346 processos e mais 210 recursos do seu antecessor, Ricardo Lewandowski.

Depoimento marcado

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, irá depor à CPMI dos Atos Golpistas na próxima terça-feira. Ele é investigado por suspeita de omissão no episódio em questão, quando era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal.

Falas preconceituosas

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) irá entrar com uma representação na PGR e no Conselho de Ética da Câmara contra o presidente da CPI do MST, deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) por falas machistas e gordofóbicas. Durante a reunião do colegiado nesta quinta-feira, ele questionou se a parlamentar queria “um hambúrguer” ou um “remédio” após insinuar que ela estaria nervosa.

Falta de consenso

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reiterou nesta quinta-feira que a votação do novo arcabouço fiscal da União na Câmara não possui data prevista. Ele atribuiu a demora na análise da proposta à falta de consenso entre os deputados sobre as mudanças no texto realizadas pelo Senado.

Reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira que a proposta da reforma tributária deve ser promulgada até novembro na Casa, com as devidas mudanças. O texto, recebido em mãos de Arthur Lira pelo parlamentar, deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e discutido na Comissão de Assuntos Econômicos.

Elogios ao BC

O Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) elogiou nesta quinta-feira a liderança de Valdemar Costa Neto à frente do Banco Central em uma publicação no Twitter. Ele atribuiu a atual estabilidade e previsibilidade do Real ao trabalho independente da entidade, a qual ele afirma que permanece preservando a moeda brasileira.

Novo Ensino Médio

A subcomissão temporária no Senado para debater e avaliar o ensino médio no Brasil está se encaminhando para a elaboração de seu relatório final. O documento concentrará sugestões legislativas para o aprimoramento do Novo Ensino Médio.

Universidade na Serra

A deputada federal Denise Pessôa (PT-RS) se reuniu com a Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, Denise Carvalho, para solicitar a criação de uma Universidade Federal na Serra Gaúcha. A parlamentar destacou que a região já conta com mais de 1 milhão de habitantes e que a construção de uma instituição de ensino superior no local é uma demanda de muito tempo.

Incentivo ao etanol

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira um decreto que amplia a possibilidade de uso de créditos presumidos de ICMS pelos produtores de etanol submetidos ao regime monofásico. A medida visa incentivar a produção do combustível em território gaúcho.

Controle de morcegos

A Secretaria Estadual da Agricultura reuniu-se nesta quinta-feira com representantes argentinos e uruguaios do setor em Paso de Los Libres, na Argentina, para tratar de ações no combate ao morcego hematófago na região da fronteira. A partir do encontro, foi determinada a criação de um grupo de trabalho interinstitucional para atuação conjunta sobre a situação.

Acolhimento em pauta

O prefeito Sebastião Melo integrou nesta quinta-feira uma comitiva da Frente Nacional de Prefeitos em uma audiência com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a estratégia das cidades no acolhimento à população em situação de rua. O encontro ocorre em meio à determinação da Suprema Corte sobre a criação de uma Política Nacional para tratar do assunto.

Conselho tutelar

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta quinta-feira o “listão” dos aprovados na prova para candidatos ao Conselho Tutelar da Capital. Dos 282 inscritos para o exame, 259 foram aprovados para a eleição ao órgão que ocorrerá no dia 1º de outubro.

Agravo de Instrumento

Após a 10ª Vara da Fazenda Pública negar o pedido de reconsideração da interrupção das obras no Parque Harmonia, a prefeitura da Capital entrou com um Agravo de Instrumento na Justiça contra a decisão liminar. A medida, de acordo com a Procuradoria-Geral do Município, visa obter autorização para reinício das obras o mais rápido possível.

Bolsa Atleta

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, sancionou na quarta-feira uma lei que determina a criação do Programa Bolsa Atleta. A iniciativa visa fornecer auxílios financeiros para valorizar e apoiar atletas e entidades na prática de esportes, além de incentivar jovens promissores e desenvolver a prática das atividades como promoção social.

