Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 15 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cancelou a reunião que teria com o relator do novo arcabouço fiscal na Casa, deputado Claudio Cajado (PP-BA), (Foto; Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reunião cancelada

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cancelou a reunião que teria com o relator do novo arcabouço fiscal na Casa, deputado Claudio Cajado (PP-BA), a pedido de lideranças partidárias. A solicitação foi enviada após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com críticas aos deputados.

Repercussão negativa

Fernando Haddad afirmou em entrevista divulgada nesta segunda-feira que a Câmara está com poder muito grande e que não pode usá-lo para “humilhar” o Senado e o Planalto. Após a repercussão negativa, o ministro da Fazenda ligou para Arthur Lira em uma tentativa de amenizar a situação.

Reforma ministerial

Os ministérios que irão compor a reforma ministerial do governo devem ser indicados pelo presidente Lula em uma reunião nesta semana com ministros e articuladores. O chefe do Executivo afirmou a aliados que pretende resolver a questão das trocas de comando na Esplanada nos próximos dias.

Posse paraguaia

O presidente Lula participa nesta terça-feira da posse de Santiago Peña na presidência do Paraguai. O novo líder paraguaio mantém uma boa relação com o chefe do Executivo brasileiro e possui a intenção de fortalecer as parcerias com o Brasil.

Base consolidada

Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que os recentes escândalos sobre o contrabando de presentes oficiais relacionados ao ex-presidente não irão afetar sua base eleitoral. Eles afirmam que o ex-mandatário possui uma consolidação significativa com seu eleitorado, e que mesmo inelegível, deve ser um importante cabo eleitoral em 2026.

Situação complexa

Apesar do otimismo de parte dos aliados de Bolsonaro, advogados do PL veem o caso dos desvios de presentes como o mais sério e complicado relacionado ao ex-presidente. Segundo interlocutores da legenda, a complexidade da questão fez com que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, demorasse a se manifestar sobre o episódio.

Resistência de apoio

Lideranças do PT na Câmara têm hesitado em oferecer apoio à criação de uma CPI para apurar os desvios de presentes oficiais no governo Bolsonaro. Apesar de discutirem internamente um posicionamento geral, lideranças da legenda acreditam que a Casa já possui comissões demais em andamento.

PAC da Saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta segunda-feira que o governo deve repassar um total de R$30,5 bilhões em investimentos através do PAC da Saúde. A ação irá auxiliar na expansão dos serviços disponibilizados pelo SUS, além de iniciativas de emergências em saúde, indústria e teleconsultas.

Farmácia Popular

A Frente Parlamentar Mista da Saúde no Congresso vem trabalhando para incluir o programa Farmácia Popular entre os gastos obrigatórios do governo no Orçamento de 2024. Os parlamentares articulam para dar força de lei à iniciativa com o objetivo de protegê-la das trocas de governo.

Renúncia anunciada

A Eletrobras divulgou em nota nesta segunda-feira o pedido de renúncia do seu presidente, Wilson Ferreira Júnior. A partir da saída, o conselho de administração da companhia escolheu o líder do colegiado, Ivan de Souza Monteiro, para chefiar a empresa.

Viagens internacionais

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) criticou nesta segunda-feira em uma publicação nas redes sociais o número de viagens internacionais realizadas pelo presidente Lula. O parlamentar apontou que o chefe do Executivo dedicou 38 dos 150 dias do atual mandato para visitas internacionais, “com direito a declarações polêmicas e hotéis luxuosos”.

Binacionalização aeroportuária

Representantes dos governos brasileiro e uruguaio assinaram nesta segunda-feira um memorando de entendimento para facilitar o uso conjunto do Aeroporto General Oscar D. Gestido. A instalação, agora integrada a um processo de binacionalização, está localizada em Rivera, cidade fronteiriça a Santana do Livramento, no RS.

Igualdade étnico-racial

O governador Eduardo Leite se reuniu nesta segunda-feira no Palácio Piratini com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, para discutir ações voltadas à promoção da igualdade étnico-racial no RS. O líder gaúcho destacou que pela primeira vez na história o Plano Plurianual do Estado terá uma ação programática especificamente voltada à temática.

Visita norte-americana

O prefeito Sebastião Melo e seu vice, Ricardo Gomes, receberam nesta segunda-feira em Porto Alegre a nova cônsul-geral dos EUA na Capital, Carrie Muntean. A visita cortesia foi pautada por temas relacionados a construção de parceria, emissão de vistos e consolidação de investimentos.

Mais Habitação

A prefeitura de Porto Alegre lança nesta terça-feira o Programa Mais Habitação-Compra Compartilhada. A ação visa fornecer subsídio para a aquisição de imóveis a famílias que atendam aos critérios das iniciativas de habitação de interesse social.

Incluir+POA

O secretário de Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, anunciou nesta segunda-feira a contratação de 421 novos profissionais para o atendimento de alunos com deficiência intelectual na rede municipal de ensino. A iniciativa, voltada a 3 mil matriculados, prevê a integração de uma equipe multidisciplinar para auxiliar professores deste público em sala de aula.

Totens de segurança

Totens interativos de segurança e vigilância serão instalados pela prefeitura de Porto Alegre nos locais de maior movimentação na capital gaúcha. Conectado diretamente ao Centro Integrado de Comando, os equipamentos visam diminuir o tempo de resposta dos órgãos de segurança às ocorrências emergenciais.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-173/

Panorama Político

2023-08-15