Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Desistência de manifestações

Após cogitar a convocação de manifestações de apoio para o dia 7 de setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro desistiu da ideia por influência de apoiadores. Parte de seus aliados apontaram que movimentos do gênero poderiam soar como uma provocação à Justiça, além de propiciar risco de ataques semelhantes ao dia 8 de janeiro em Brasília.

Instalação de CPI

O deputado Túlio Gadelha (Rede-PE) afirmou nesta terça-feira que obteve apoio do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), para a instalação de uma CPI de apuração dos desvios de presentes oficiais no governo Bolsonaro. O parlamentar argumentou com as lideranças petistas que uma comissão do tipo neste momento deve favorecer o presidente Lula.

Relação ruidosa

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem encontrado dificuldades em dialogar com lideranças do agronegócio no Brasil. Integrantes da bancada ruralista no Congresso permanecem distanciados do líder ministerial, afirmando que ele apresenta demora e baixa efetividade nas entregas do setor.

Relação ruidosa II

Além da má relação com o setor agropecuário, Carlos Fávaro também tem apresentado ruídos com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A falta de articulação representa um risco à sua permanência no cargo atual, frente às necessidades que a reforma ministerial do governo tem demandado.

Ligação norte-americana

O presidente Lula conversará nesta quarta-feira por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O diálogo deve ser pautado por discussões sobre meio ambiente, trabalho decente e agendamento de futuros encontros dos dois líderes políticos.

Reforma ministerial

Membros do Planalto vem trabalhando para que a reforma ministerial do governo visando a entrada do Centrão na Esplanada seja concluída até sexta-feira. Auxiliares do presidente Lula querem definir as trocas no governo antes do chefe do Executivo embarcar para a cúpula do Brics, de modo a evitar entraves em propostas do governo no Congresso.

Novo ministério

A criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa para auxiliar na abertura de espaço para o Centrão no governo está sendo fortemente cogitada pelo presidente Lula. A nova pasta, que deve entrar nas negociações da reforma ministerial, abrigará o Sebrae de modo a garantir maior atratividade e influência.

Reforma tributária

O relator da reforma tributária no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou nesta terça-feira que o texto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa até o dia 4 de outubro. Ele apresentará nesta quarta-feira ao colegiado o cronograma de votação da proposta.

Votação agendada

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta terça-feira que a Casa deve votar o projeto do novo arcabouço fiscal da União na próxima semana. Apesar das recentes turbulências na articulação do governo com o Congresso, o parlamentar destacou que não há nenhum tipo de inconstância no tratamento dos deputados aos temas que “são essenciais para o Brasil”.

Concessão de imagens

O presidente da CPMI dos Atos Golpistas, deputado Arthur Maia (União-BA), solicitou nesta terça-feira o fornecimento de todas as imagens do Ministério da Justiça nas invasões do dia 8 de janeiro. A liderança da comissão encaminhou um embargo de declaração ao STF, solicitando o esclarecimento da decisão sobre a concessão do material.

Solicitação negada

Apesar de reconhecer a importância do material do Ministério da Justiça, Arthur Maia (União-BA) recusou a solicitação de busca e apreensão na pasta, apresentada por parlamentares da oposição. O deputado afirmou que encaminhar a Polícia do Senado para realizar a ação seria “uma bravata”.

Loteria estadual

A Secretaria de Parcerias e Concessões do RS publicou nesta segunda-feira o resultado da seleção de empresas para a apresentação de projetos para a implantação e operação de uma loteria estadual. A partir do envio das propostas, a pasta deve analisá-las e ponderar os resultados junto a pontos estabelecidos em consultas e audiências públicas sobre o tema.

Diretoria do BRDE

O economista Leonardo Busatto tomou posse na segunda-feira como diretor de Planejamento do BRDE. Ao assumir o cargo ele deve atuar na modelagem de projetos de concessão e Parcerias Público-Privadas da instituição, além de avançar em temáticas de fomento da inovação.

Crise láctea

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do RS promoveu uma série de ações em Porto Alegre nesta terça-feira para chamar a atenção do Poder público à crise na cadeia produtiva láctea no Estado. A entidade aponta uma queda significativa do preço do leite gaúcho, frente à alta de 224% nas importações do produto uruguaio e argentino, em relação a 2022.

Mandato cassado

O Tribunal Regional Eleitoral do RS decidiu nesta terça-feira, em segunda instância, a cassação do mandato do vereador de Porto Alegre, Alexandre Bobadra (PL). A suspensão do cargo reitera a decisão proferida em junho de 2022, a partir da justificativa de benefício direto da interferência do poder econômico e dos meios de comunicação social nas eleições de 2020 por parte do parlamentar.

Honraria da Câmara

A Câmara de Porto Alegre entregou nesta terça-feira ao ex-deputado federal Deltan Dallagnol a Comenda Porto do Sol. A honraria é a mais alta concedida pela Casa, e é destinada a personalidades que se destacam por seu trabalho em prol da sociedade.

