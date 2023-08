Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 18 de agosto de 2023

Alexandre de Moraes autorizou a solicitação de cooperação internacional realizada pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o desvio de presentes oficiais no governo Bolsonaro. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Cooperação internacional

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira a solicitação de cooperação internacional realizada pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o desvio de presentes oficiais no governo Bolsonaro. A corporação requereu apoio dos Estados Unidos para a quebra de sigilo bancário das contas dos investigados sobre o contrabando de itens da Presidência.

Quebra de sigilo

Alexandre de Moraes deu aval positivo ainda na quinta-feira à quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A decisão ocorre em paralelo à possibilidade de admissão de culpa no caso por pessoas do entorno do ex-mandatário.

Réu confesso

O novo advogado do tenente-coronel Mauro Cid, Cezar Bitencourt, afirma que o militar irá confessar a negociação de joias nos Estados Unidos a mando de Jair Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente confirmará que comprou e vendeu os itens oficiais a partir de ordens dele.

Negação dos fatos

Parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tem interpretado as investigações da PF sobre o desvio de presentes oficiais durante sua gestão como “perseguição política”. Em grupos do Telegram, bolsonaristas falam em “construção de narrativas” e “corrupção da PF” a partir das ações.

Concessão ministerial

Em uma conversa com o presidente Lula nesta quinta-feira, o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), voltou a mencionar que o Progressistas deseja assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta, que seria assumida pelo deputado André Fufuca (PP-MA), sofre resistência de concessão por membros do PT na reforma ministerial.

Aumento de diárias

O ministro da Defesa, José Múcio, assinou junto do presidente Lula o aumento de 70% no valor das diárias disponibilizadas para militares durante viagens de trabalho. A ação integra o conjunto de ações do Planalto para estreitar laços com a categoria.

Juiz de garantias

O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para decidir pela validade e implantação obrigatória do juiz de garantias. Os magistrados seguem ainda sem consenso sobre o prazo de efetivação da figura jurídica.

Sigilo financeiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quer que o Banco Central investigue o que aponta como ilegalidades nos relatórios do Coaf sobre movimentações financeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhados à CPMI dos Atos Golpistas. O parlamentar afirma que o vazamento que expôs os R$17,2 milhões via PIX recebido pelo ex-mandatário foi um “assassinato de reputação sem precedentes”.

Reunião de material

O deputado Ricardo Salles (PL-SP), relator da CPI do MST na Câmara, afirmou nesta quinta-feira que o colegiado já possui material suficiente para elaborar seu parecer final. O grupo, com prazo de funcionamento para o dia 14 de setembro, deve encerrar seus trabalhos consideravelmente antes do esperado.

Tentativa de recondução

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou uma reunião com o presidente Lula para esta quinta-feira, em uma tentativa final de recondução ao cargo que ocupa. Ele apresentou suas ações de desmonte da Operação Lava-Jato como pontos positivos que justificariam sua permanência no posto.

Mundo real

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) alfinetou o presidente Lula nas redes sociais comentando sobre o aumento do preço dos combustíveis no país. O parlamentar avaliou que a ampliação do valor é “o Mundo Real batendo na porta da fantasia montada pelo governo”.

Free flow

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira um decreto que regulamenta a implantação do sistema de free flow nas rodovias gaúchas. A plataforma iniciará seu funcionamento no RS a partir de setembro, com as primeiras cobranças de tarifa aos usuários previstas para dezembro.

Café com Gov

Diretores de dez escolas da rede estadual tomaram café da manhã com o governador Eduardo Leite nesta quinta-feira, na terceira edição do projeto Café com Gov. O chefe do Executivo estadual recebeu demandas dos líderes escolares, além de discutir sobre diferentes assuntos das instituições de ensino.

Pautas do Cosud

Chefes estaduais integrantes do Consórcio de Integração Sul e Sudeste se reuniram virtualmente nesta quinta-feira para debater ações do grupo nos próximos meses. Entre as pautas de interesse dos Estados tem destaque a discussão da Reforma Tributária no Congresso, na busca de uma regra de impostos mais equilibrada para a divisão dos recursos no país.

Insegurança na Capital

O prefeito Sebastião Melo se reuniu nesta quinta-feira ao lado de secretários da sua gestão com o governador Eduardo Leite para tratar de pautas de segurança pública na Capital. Ele apresentou uma série de dados sobre a insegurança em Porto Alegre ao líder estadual, destacando o contexto do gênero agravado em bairros de maior vulnerabilidade social.

Recuperação do Centro

A Secretaria do Planejamento de Porto Alegre iniciou na quarta-feira um conjunto de reuniões para discussão de ações relacionadas ao futuro do Centro Histórico da Capital. Pautados pelo programa Centro+ e pelas obras do financiamento internacional em captação junto ao Banco Mundial e à Agência Francesa de Desenvolvimento, os encontros tratarão do destino dos investimentos obtidos pela gestão municipal para revitalização da região.

Patinete elétrico

O serviço de patinetes elétricos deve retornar à capital gaúcha na segunda quinzena de setembro, inicialmente com estações nos bairros Bom Fim, Centro Histórico e Cidade Baixa. A retomada do transporte alternativo foi anunciada pelo prefeito Sebastião Melo durante a abertura do segundo Encontro Regional do Iclei Sul.

