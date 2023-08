Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 20 de agosto de 2023

(Foto: Matheus Lopes/Ascom IPE Saúde)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reaproximação

Em missão oficial em Cuba, o assessor especial da presidência Celso Amorim foi recebido na sexta-feira pelo presidente do país, Miguel Díaz-Canel. O brasileiro manifestou a intenção do Brasil em promover um movimento de reaproximação entre as duas nações.

Cúpula do Brics

O presidente Lula embarca neste domingo para a África do Sul onde participará nesta semana da 15ª reunião de cúpula do Brics. Com exceção do presidente russo Vladimir Putin, que integrará o evento via videoconferência, todos os líderes do bloco econômico estarão presentes no encontro.

Giro pela África

Além da África do Sul, Lula deve visitar também durante a viagem nesta semana cidades em Angola e São Tomé e Príncipe. O giro pelo continente visa reforçar o compromisso do Brasil em ampliar alianças com nações africanas.

Economia digital

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participou entre sexta-feira e sábado do encontro anual dos ministros de Economia Digital do G20, na Índia. O encontro foi pautado pelo debate de temas relacionados à infraestrutura digital pública, segurança na economia digital e habilidades no setor.

Depoimento irrelevante

Policiais envolvidos na investigação sobre o suposto esquema de desvio de presentes oficiais na gestão Bolsonaro afirmam que a possível confissão de Mauro Cid em relação ao caso é indiferente diante do amplo número de provas obtidas nas apurações. Os agentes de segurança destacam que inúmeras fotos e documentos já foram reunidos pela Polícia Federal.

Convocação prevista

O governador do DF, Ibaneis Rocha, pode ser convocado a prestar depoimento na CPMI dos Atos Golpistas após a prisão do atual comandante da Polícia Militar da capital federal, Klepter Rosa. Há ao menos seis requerimentos protocolados no colegiado os quais solicitam a oitiva do líder distrital.

Tentativa de atentado

A Justiça do DF condenou na sexta-feira mais um acusado de participação na tentativa de explosão de uma bomba próximo ao aeroporto da capital federal na véspera de Natal do ano passado. Wellington Macedo de Souza foi acusado de expor a integridade física da população a partir do uso de explosivos e condenado a 6 anos de prisão em regime fechado.

Direito animal

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou na sexta-feira a criação de um Grupo de Trabalho para tratar dos Direitos Animais. A iniciativa visa elaborar planos e programas de proteção, defesa e bem-estar da população animal.

Ações do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, irá ao Senado nesta terça-feira para apresentar as ações da pasta para os próximos dois anos. Cumprindo a disposição regimental, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo ouvirá o líder ministerial para analisar assuntos de relevância de sua pasta.

Demandas estaduais

Os 27 governadores do país participarão no dia 29 de agosto no Senado de uma sessão de debates sobre a reforma tributária que tramita no Congresso. O encontro ocorre a partir de sugestão do senador Eduardo Braga (MDB-AM) para recolher demandas dos líderes estaduais sobre a temática.

Regularização fundiária

O governador Eduardo Leite assina nesta segunda-feira, junto do secretário de Habitação do RS, Fabrício Peruchin, um decreto sobre as políticas estaduais de regularização fundiária. Em paralelo à firma da medida, serão anunciadas a retomada do programa “A Casa é Sua” e o lançamento do programa “Regulariza, Tchê”.

IPE Saúde

Encerra no dia 5 de setembro o prazo para que servidores públicos do Estado solicitem reingresso no IPE Saúde com as mesmas condições da primeira adesão. A partir de outubro uma série de alterações serão implementadas na instituição a partir da vigência de uma Lei Complementar aprovada na Assembleia.

Prefeitos de praça

O prefeito Sebastião Melo nomeou neste sábado mais 16 prefeitos de praças na Região Sul da Capital. No total, 296 gestores integram a iniciativa que busca contribuir com a manutenção, zeladoria e cuidado de espaços públicos da cidade.

Praça sustentável

A prefeitura de Porto Alegre entrega nesta segunda-feira em parceria com o Instituto Unimed e a Associação de Amigos da Praça Maurício Cardoso uma série de melhorias no parque em questão, que será a primeira praça sustentável da Capital. O local deve contar com iniciativas de conscientização da reciclagem e descarte de resíduos, fornecendo renda a trabalhadores de cooperativas do setor.

Incluir+POA

Ao prestar esclarecimentos sobre o programa Incluir+POA para integrantes da rede municipal de ensino, o secretário de Educação de Porto Alegre José Paulo da Rosa afirmou que a iniciativa não deve promover baixas no atual quadro de monitores das escolas da Capital. A proposta, voltada a qualificação da Educação Inclusiva, deve agregar 421 profissionais multidisciplinares para atuação na área.

Prevenção ao assédio

Cerca de 60 servidores da prefeitura de Porto Alegre participaram na quinta-feira de uma série de palestras sobre o combate aos assédios moral e sexual. As discussões abordaram temáticas relacionadas à violência laboral e ao processo de denúncias de casos de importunação sexual no ambiente de trabalho.

